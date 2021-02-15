النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السلطات السودانية تعتقل خال الرئيس المعزول "عمر البشير"

على خلفية بلاغات من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد

أوقفت السلطات السودانية يوم الأحد الطيب مصطفى خال الرئيس المعزول عمر البشير، على خلفية بلاغات من "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة"، حسب موقع روسيا اليوم.

وتفصيلاً، كان "مصطفى" يتولى رئاسة حزب "منبر السلام العادل" الإسلامي، وقيادي سابق بحزب "المؤتمر الوطني" المنحل، الذي كان حاكماً بعهد البشير (1989 – 2019).

وقال نجله عبد الله الطيب مصطفى: "قوات من الشرطة أوقفت والدي ظهر يوم الأحد من المنزل بضاحية كافوري شمالي الخرطوم، بسبب بلاغات من لجنة إزالة التمكين، واقتادته إلى القسم الشمالي للشرطة (وسط العاصمة)".

وسبق وأن أوقفت السلطات في يونيو الماضي، مصطفى لبعض الوقت لنشره مقالاً يهاجم فيه "لجنة إزالة التمكين".

وعلى خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، تشهد ولايات سودانية منذ نحو أسبوعين، احتجاجات شعبية رافقتها أعمال تخريب ونهب وحرق لمقار حكومية، ما استدعى إعلان الطوارئ في 7 ولايات من أصل 18.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السلطات السودانية تعتقل خال الرئيس المعزول "عمر البشير"
سبق

أوقفت السلطات السودانية يوم الأحد الطيب مصطفى خال الرئيس المعزول عمر البشير، على خلفية بلاغات من "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة"، حسب موقع روسيا اليوم.

وتفصيلاً، كان "مصطفى" يتولى رئاسة حزب "منبر السلام العادل" الإسلامي، وقيادي سابق بحزب "المؤتمر الوطني" المنحل، الذي كان حاكماً بعهد البشير (1989 – 2019).

وقال نجله عبد الله الطيب مصطفى: "قوات من الشرطة أوقفت والدي ظهر يوم الأحد من المنزل بضاحية كافوري شمالي الخرطوم، بسبب بلاغات من لجنة إزالة التمكين، واقتادته إلى القسم الشمالي للشرطة (وسط العاصمة)".

وسبق وأن أوقفت السلطات في يونيو الماضي، مصطفى لبعض الوقت لنشره مقالاً يهاجم فيه "لجنة إزالة التمكين".

وعلى خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، تشهد ولايات سودانية منذ نحو أسبوعين، احتجاجات شعبية رافقتها أعمال تخريب ونهب وحرق لمقار حكومية، ما استدعى إعلان الطوارئ في 7 ولايات من أصل 18.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
12:58 AM

السلطات السودانية تعتقل خال الرئيس المعزول "عمر البشير"

على خلفية بلاغات من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,403

أوقفت السلطات السودانية يوم الأحد الطيب مصطفى خال الرئيس المعزول عمر البشير، على خلفية بلاغات من "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة"، حسب موقع روسيا اليوم.

وتفصيلاً، كان "مصطفى" يتولى رئاسة حزب "منبر السلام العادل" الإسلامي، وقيادي سابق بحزب "المؤتمر الوطني" المنحل، الذي كان حاكماً بعهد البشير (1989 – 2019).

وقال نجله عبد الله الطيب مصطفى: "قوات من الشرطة أوقفت والدي ظهر يوم الأحد من المنزل بضاحية كافوري شمالي الخرطوم، بسبب بلاغات من لجنة إزالة التمكين، واقتادته إلى القسم الشمالي للشرطة (وسط العاصمة)".

وسبق وأن أوقفت السلطات في يونيو الماضي، مصطفى لبعض الوقت لنشره مقالاً يهاجم فيه "لجنة إزالة التمكين".

وعلى خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، تشهد ولايات سودانية منذ نحو أسبوعين، احتجاجات شعبية رافقتها أعمال تخريب ونهب وحرق لمقار حكومية، ما استدعى إعلان الطوارئ في 7 ولايات من أصل 18.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,094
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,508
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,479

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة