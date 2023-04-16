أرجِعوها للبائع.. "الغذاء والدواء" تحذر من 3 منتجات معقمة لليدين

تحتوي على نسبة عالية من الكحول الميثيلي.. ولا تطابق المواصفات

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 3 منتجات معقمة لليدين؛ بسبب احتواء غالبيتها على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول) إضافة إلى كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادتين الكحوليتين المعقمتين الكحول الإيثيلي (إيثانول) والكحول الإيزوبروبيلي (إيزوبروبانول).

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج جل”Hands Sanitizer” الذي ينتجه مصنع غير معروف، على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لهذه المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

وبيّنت أن التحاليل أثبتت أن منتج الجل المعقم لليدين "Pure Jel Hand Sanitizer" الذي ينتجه مصنع غير معروف، يحتوي على نسبة عالية من مادة الكحول الميثيلي (ميثانول) وكمية أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة "إيثانول" و"إيزوبروبانول"، ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.

وتطرقت إلى أن المنتج الثالث هو جل معقم لليدين يحمل اسم "Delet" الذي ينتجه مصنع غير معروف، ويحتوي على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول) وكمية أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة "إيزوبروبانول”.

ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى عدم استخدام هذه المنتجات، والتوجه إلى منافذ البيع التي اشتروا المنتجات منها لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع تداولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.