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إعلان نتائج التحكيم المبدئي في "كأس النادي" للون "المجاهيم"

سجل في المنافسة ٣٢ شارك منهم ٢١

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، اليوم الخميس، أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لـ«كأس النادي» عن لون "المجاهيم"؛ حيث سجل في المنافسة ٣٢، شارك منهم ٢١.

يأتي هذا فيما خرج من المنافسة ٦ مشاركين، تبقى ١5 مشاركاً في المنافسة، ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور يوم السبت المقبل ٥ ديسمبر الجاري، وبهذا تكون منافسات فرديات المجاهيم انتهت لهذه النسخة؛ حيث بدأ دخول أشواط المنقيات بداية من اليوم، وشملت قائمة المتأهلين ٥ من مواطني دول الخليج، و١٠ مواطنين سعودين.

وجاءت أسماء المتأهلين على النحو التالي: المجمول سالم بن مجمول الدوسري، بادي بداح عواد الدوسري، راشد طالب بن راشد المري، سالم بن راشد بن علي المري، عبدالله جابر فاضل المري، عبيد محمد عبيد العامري، ماهر منصور عبدالله المرزوقي، مبخوت عبدالله ناجي المنهالي، محمد بطي حامد آل حامد، محمد بن شعف بن وقيان الدوسري، محمد بن عبدالله بن فهاد الدوسري، محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، محمد عوض ناجي المنهالي، مسعود بن فهيد بن علي الهاجري، هادي بن مسعود بن هادي المري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان نتائج التحكيم المبدئي في "كأس النادي" للون "المجاهيم"
سبق

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، اليوم الخميس، أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لـ«كأس النادي» عن لون "المجاهيم"؛ حيث سجل في المنافسة ٣٢، شارك منهم ٢١.

يأتي هذا فيما خرج من المنافسة ٦ مشاركين، تبقى ١5 مشاركاً في المنافسة، ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور يوم السبت المقبل ٥ ديسمبر الجاري، وبهذا تكون منافسات فرديات المجاهيم انتهت لهذه النسخة؛ حيث بدأ دخول أشواط المنقيات بداية من اليوم، وشملت قائمة المتأهلين ٥ من مواطني دول الخليج، و١٠ مواطنين سعودين.

وجاءت أسماء المتأهلين على النحو التالي: المجمول سالم بن مجمول الدوسري، بادي بداح عواد الدوسري، راشد طالب بن راشد المري، سالم بن راشد بن علي المري، عبدالله جابر فاضل المري، عبيد محمد عبيد العامري، ماهر منصور عبدالله المرزوقي، مبخوت عبدالله ناجي المنهالي، محمد بطي حامد آل حامد، محمد بن شعف بن وقيان الدوسري، محمد بن عبدالله بن فهاد الدوسري، محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، محمد عوض ناجي المنهالي، مسعود بن فهيد بن علي الهاجري، هادي بن مسعود بن هادي المري.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
07:42 PM

إعلان نتائج التحكيم المبدئي في "كأس النادي" للون "المجاهيم"

سجل في المنافسة ٣٢ شارك منهم ٢١

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حمد الفراج - الرياض
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أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، اليوم الخميس، أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لـ«كأس النادي» عن لون "المجاهيم"؛ حيث سجل في المنافسة ٣٢، شارك منهم ٢١.

يأتي هذا فيما خرج من المنافسة ٦ مشاركين، تبقى ١5 مشاركاً في المنافسة، ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور يوم السبت المقبل ٥ ديسمبر الجاري، وبهذا تكون منافسات فرديات المجاهيم انتهت لهذه النسخة؛ حيث بدأ دخول أشواط المنقيات بداية من اليوم، وشملت قائمة المتأهلين ٥ من مواطني دول الخليج، و١٠ مواطنين سعودين.

وجاءت أسماء المتأهلين على النحو التالي: المجمول سالم بن مجمول الدوسري، بادي بداح عواد الدوسري، راشد طالب بن راشد المري، سالم بن راشد بن علي المري، عبدالله جابر فاضل المري، عبيد محمد عبيد العامري، ماهر منصور عبدالله المرزوقي، مبخوت عبدالله ناجي المنهالي، محمد بطي حامد آل حامد، محمد بن شعف بن وقيان الدوسري، محمد بن عبدالله بن فهاد الدوسري، محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، محمد عوض ناجي المنهالي، مسعود بن فهيد بن علي الهاجري، هادي بن مسعود بن هادي المري.

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