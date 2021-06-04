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اتحاد اليد يرفع الإيقاف عن اللاعبين والمدربين ويلغي جميع العقوبات

مع قرب انطلاق الموسم الجديد 2021-2022

أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة فاضل النمر، قراراً يقضي برفع الإيقاف عن جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام الذين صدرت بحقهم عقوبة الإيقاف والغرامات المالية، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحق الأندية أو اللاعبين، فيما يخص المنع من التسجيل، سواء بنظام الإعارة أو الانتقال، ويستثنى من ذلك اللاعبون أو الإداريون أو المدربون الذين صدر بحقهم قرار بالشطب أو الإيقاف، من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وجاءت هذه القرارات بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبموافقة كافة أعضاء المجلس، رغبة من الاتحاد في فتح صفحة جديدة مع كافة الأندية واللاعبين ومنسوبي اللعبة عمومًا، مع قرب انطلاق الموسم الجديد 2021-2022، وتزامنًا مع قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باعتماد مجلس الإدارة الجديد.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، أن هذه القرارات تعد بادرة تعاون مشتركة، ما بين الاتحاد من جهة والأندية واللاعبين من جهة ثانية، من أجل النهوض بلعبة كرة اليد وتطويرها، ولكي تصبح حافزًا كبيرًا لكافة الأندية واللاعبين، لتقديم العطاء الفني المأمول والمقرون بالتنافس الرياضي الشريف، والإثارة الكبيرة في الموسم المقبل.

الاتحاد السعودي لكرة اليد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد اليد يرفع الإيقاف عن اللاعبين والمدربين ويلغي جميع العقوبات
سبق

أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة فاضل النمر، قراراً يقضي برفع الإيقاف عن جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام الذين صدرت بحقهم عقوبة الإيقاف والغرامات المالية، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحق الأندية أو اللاعبين، فيما يخص المنع من التسجيل، سواء بنظام الإعارة أو الانتقال، ويستثنى من ذلك اللاعبون أو الإداريون أو المدربون الذين صدر بحقهم قرار بالشطب أو الإيقاف، من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وجاءت هذه القرارات بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبموافقة كافة أعضاء المجلس، رغبة من الاتحاد في فتح صفحة جديدة مع كافة الأندية واللاعبين ومنسوبي اللعبة عمومًا، مع قرب انطلاق الموسم الجديد 2021-2022، وتزامنًا مع قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باعتماد مجلس الإدارة الجديد.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، أن هذه القرارات تعد بادرة تعاون مشتركة، ما بين الاتحاد من جهة والأندية واللاعبين من جهة ثانية، من أجل النهوض بلعبة كرة اليد وتطويرها، ولكي تصبح حافزًا كبيرًا لكافة الأندية واللاعبين، لتقديم العطاء الفني المأمول والمقرون بالتنافس الرياضي الشريف، والإثارة الكبيرة في الموسم المقبل.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
09:33 PM

اتحاد اليد يرفع الإيقاف عن اللاعبين والمدربين ويلغي جميع العقوبات

مع قرب انطلاق الموسم الجديد 2021-2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة فاضل النمر، قراراً يقضي برفع الإيقاف عن جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام الذين صدرت بحقهم عقوبة الإيقاف والغرامات المالية، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحق الأندية أو اللاعبين، فيما يخص المنع من التسجيل، سواء بنظام الإعارة أو الانتقال، ويستثنى من ذلك اللاعبون أو الإداريون أو المدربون الذين صدر بحقهم قرار بالشطب أو الإيقاف، من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وجاءت هذه القرارات بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبموافقة كافة أعضاء المجلس، رغبة من الاتحاد في فتح صفحة جديدة مع كافة الأندية واللاعبين ومنسوبي اللعبة عمومًا، مع قرب انطلاق الموسم الجديد 2021-2022، وتزامنًا مع قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باعتماد مجلس الإدارة الجديد.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، أن هذه القرارات تعد بادرة تعاون مشتركة، ما بين الاتحاد من جهة والأندية واللاعبين من جهة ثانية، من أجل النهوض بلعبة كرة اليد وتطويرها، ولكي تصبح حافزًا كبيرًا لكافة الأندية واللاعبين، لتقديم العطاء الفني المأمول والمقرون بالتنافس الرياضي الشريف، والإثارة الكبيرة في الموسم المقبل.

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