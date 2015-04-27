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قصة ملهمة لمواطنة بضباء.. يتيمة تحلم بـ"الماستر" وتخشى أن تكسرها الكلى!

أُصيبت بالسكري في سن الخامسة ودرست ببريطانيا.. "محاولة الأشقاء فشلت"

كشفت مواطنة بمحافظة ضباء تفاصيل قصتها الملهمة؛ حيث إنها أُصيبت بمرض السكري، ثم أُصيبت بفشل كلوي، ولكن هذا الأمر لم يقف عائقاً أمامها لتدرس في الخارج وتتفوق.

وفي التفاصيل، فقد أصبحت المواطنة "رُبى" يتيمة الأب منذ عمر خمس سنوات، وأُصيبت بمرض السكري في سن صغيرة، حيث كان عمرها عشر سنوات.

وواصلت تعليمها حتى أكلمت المرحلة الجامعية بقسم اللغات والترجمة، ودرست في أحد معاهد اللغات ببريطانيا حتى تُطور من مهاراتها باللغة وتتقنها.

وأشارت "رُبى" إلى أنها اكتشفت إصابتها بالفشل الكلوي وتقوم بغسيل الكلى منذ ما يقرب ثلاث سنوات، وسبّب لها هذا الأمر معاناة نفسية وجسدية كبيرة.

وتؤكّد أن لديها طموحاً كبيراً وأفكاراً كثيرة، وتريد إكمال دراستها والحصول على "الماستر" من جامعات عالمية، لكن الحياة أصبحت بلا أمل بالنسبة لها بسبب معاناتها مع هذا المرض، حيث أصبح عائقاً أمام دراستها وتوظيفها.

فيما تمنت "رُبى" أن تقوم بعملية زراعة للكلى حتى تستطيع مواصلة حياتها بطريقة طبيعية وتواصل دراستها وتحقق طموحاتها بالحصول على وظيفة، وقالت "رُبي" إنها "أجريت التحاليل المطلوبة لأشقائها لرغبتهم في التبرع لها بالكلية، ولكن -مع الأسف- لم تتطابق التحاليل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قصة ملهمة لمواطنة بضباء.. يتيمة تحلم بـ"الماستر" وتخشى أن تكسرها الكلى!
سبق

كشفت مواطنة بمحافظة ضباء تفاصيل قصتها الملهمة؛ حيث إنها أُصيبت بمرض السكري، ثم أُصيبت بفشل كلوي، ولكن هذا الأمر لم يقف عائقاً أمامها لتدرس في الخارج وتتفوق.

وفي التفاصيل، فقد أصبحت المواطنة "رُبى" يتيمة الأب منذ عمر خمس سنوات، وأُصيبت بمرض السكري في سن صغيرة، حيث كان عمرها عشر سنوات.

وواصلت تعليمها حتى أكلمت المرحلة الجامعية بقسم اللغات والترجمة، ودرست في أحد معاهد اللغات ببريطانيا حتى تُطور من مهاراتها باللغة وتتقنها.

وأشارت "رُبى" إلى أنها اكتشفت إصابتها بالفشل الكلوي وتقوم بغسيل الكلى منذ ما يقرب ثلاث سنوات، وسبّب لها هذا الأمر معاناة نفسية وجسدية كبيرة.

وتؤكّد أن لديها طموحاً كبيراً وأفكاراً كثيرة، وتريد إكمال دراستها والحصول على "الماستر" من جامعات عالمية، لكن الحياة أصبحت بلا أمل بالنسبة لها بسبب معاناتها مع هذا المرض، حيث أصبح عائقاً أمام دراستها وتوظيفها.

فيما تمنت "رُبى" أن تقوم بعملية زراعة للكلى حتى تستطيع مواصلة حياتها بطريقة طبيعية وتواصل دراستها وتحقق طموحاتها بالحصول على وظيفة، وقالت "رُبي" إنها "أجريت التحاليل المطلوبة لأشقائها لرغبتهم في التبرع لها بالكلية، ولكن -مع الأسف- لم تتطابق التحاليل".

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
01:26 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
02:29 PM

قصة ملهمة لمواطنة بضباء.. يتيمة تحلم بـ"الماستر" وتخشى أن تكسرها الكلى!

أُصيبت بالسكري في سن الخامسة ودرست ببريطانيا.. "محاولة الأشقاء فشلت"

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
1,307

كشفت مواطنة بمحافظة ضباء تفاصيل قصتها الملهمة؛ حيث إنها أُصيبت بمرض السكري، ثم أُصيبت بفشل كلوي، ولكن هذا الأمر لم يقف عائقاً أمامها لتدرس في الخارج وتتفوق.

وفي التفاصيل، فقد أصبحت المواطنة "رُبى" يتيمة الأب منذ عمر خمس سنوات، وأُصيبت بمرض السكري في سن صغيرة، حيث كان عمرها عشر سنوات.

وواصلت تعليمها حتى أكلمت المرحلة الجامعية بقسم اللغات والترجمة، ودرست في أحد معاهد اللغات ببريطانيا حتى تُطور من مهاراتها باللغة وتتقنها.

وأشارت "رُبى" إلى أنها اكتشفت إصابتها بالفشل الكلوي وتقوم بغسيل الكلى منذ ما يقرب ثلاث سنوات، وسبّب لها هذا الأمر معاناة نفسية وجسدية كبيرة.

وتؤكّد أن لديها طموحاً كبيراً وأفكاراً كثيرة، وتريد إكمال دراستها والحصول على "الماستر" من جامعات عالمية، لكن الحياة أصبحت بلا أمل بالنسبة لها بسبب معاناتها مع هذا المرض، حيث أصبح عائقاً أمام دراستها وتوظيفها.

فيما تمنت "رُبى" أن تقوم بعملية زراعة للكلى حتى تستطيع مواصلة حياتها بطريقة طبيعية وتواصل دراستها وتحقق طموحاتها بالحصول على وظيفة، وقالت "رُبي" إنها "أجريت التحاليل المطلوبة لأشقائها لرغبتهم في التبرع لها بالكلية، ولكن -مع الأسف- لم تتطابق التحاليل".

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