عسير.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب عن بُعد

"تركي بن طلال": القيادة سبّاقة في تقديم كل ما يسهم في المحافظة على صحة الإنسان

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أن إرادة وقيادة المملكة العربية السعودية -رعاها الله- تسعى دائماً إلى أن تكون سبّاقة في تقديم كل ما يسهم في المحافظة على صحة وقيمة الإنسان أينما وُجد وعلى أي بقعة يعيش من هذا العالم الفسيح، الذي نتشارك فيه معاً.

جاء ذلك خلال رعاية الأمير تركي بن طلال اليوم, انطلاق أعمال "المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب"، عبر الاتصال المرئي، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي من السعودية وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا وسويسرا وروسيا والإمارات، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأشار أمير منطقة عسير إلى أن هذا المؤتمر يعتبر الأول من نوعه الذي يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- مضيفاً: "كنت أتمنى أن نستضيفكم على أرض الوطن في منطقة عسير وفي مدينة أبها تحديدًا، ضيوفًا كرامًا نلتقي بهم عن قرب، إلا أن جائحة كورونا حالت دون لقائنا بكم حضورياً".

وقدم الأمير تركي بن طلال شكره للأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر، على إقامة هذا التجمع الدولي رغم الظروف التي فرضتها الجائحة، والعمل على تنظيمه وفق الإمكانات المتاحة والطرق الممكنة، موجهاً شكره لجميع المشاركين والرعاة لدعمهم لأعمال المؤتمر وإنجاحه بما يحقق الأهداف المنشودة منه.

عقب ذلك ألقى وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة قدّم خلالها شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال على اهتمامه المتواصل وتشجيعه المستمر لإقامة مثل هذه الفعاليات العلمية في منطقة عسير, وتقديم كل الدعم والمساندة لإنجاحها وتحقيق الفائدة المرجوّة منها.

وأوضح الدكتور الربيعة أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور التقنية في علاج وتشخيص الأمراض العصبية والمستجدات الحديثة في المجال ومن أبرزها: تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات ومراقبة نشاط الدماغ أثناء العمليات الجراحية وغيرها، مشيراً إلى أن مشاركة الخبراء والمختصين في العلوم العصبية من كل دول العالم في هذا المؤتمر يعتبر إضافة متميزة، وسيحظى بأطروحات علمية وعرض خبرات وتجارب محلية وعالمية متميزة، سيستفيد منها كل المشاركين والمعنيين بالمؤتمر, متمنياً أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات ترفد الجهود المبذولة في هذا المجال الحيوي وتسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من هذه التقنيات الحديثة بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المناسبة للمستفيدين والمراجعين للمرافق الصحية في هذا الوطن المعطاء، مقدماً شكره لكل المشاركين والقائمين على إنجاح المؤتمر.