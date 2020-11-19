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عهد "سلمان" الزاهر.. "العنود": دعم غير مسبوق نالته السعوديات في الحرمين

قالت: نعيش لحظات نلمس من خلالها إنجازات وطنية واقتصادية ومشروعات عملاقة

رفعت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبُّود باسمها واسم منسوبات وكالة الشؤون التطويرية النسائية التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى جميع أفراد الشعب السعودي؛ بمناسبة حلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.

وقالت "العنود": "نسعد هذه الأيام مع قيادتنا الرشيدة وشعب المملكة العربية السعودية بالاحتفاء بحلول الذكرى السادسة؛ حيث تأتي ونحن نعيش لحظات نلمس من خلالها إنجازات وطنية واقتصادية وتنموية كبيرة ومشروعات عملاقة شكلت نُقلة عظيمة، وانطلاقة لمستقبل واعد -بإذن الله- تحسمه مرحلة جديدة من العمل الوطني بعزم وبصيرة تنبثق من رؤية المملكة 2030؛ حيث شملت العديد من المجالات والقطاعات ومنها الحرمان الشريفان الذي حظي ولا يزال يحظى بدعم سخي وعمل دؤوب ومتابعة جادة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- إيماناً منها بأهمية ومكانة الحرمين الشريفين لينعم قاصدوهما بأداء عباداتهم ونسكهم في يسر وسهولة".

وأضافت: "في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين نالت المرأة السعودية في الحرمين الشريفين دعم غير مسبوق وثقة كبيرة، حيث نُصبت في مناصب قيادية واستشارية هامة لتحقق رسالتها في الحرمين الشريفين".

واختتمت بقولها: "نجدد البيعة على السمع والطاعة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سائلين الله تعالى أن يحفظ وطننا الغالي ويديم علينا نعمة الأمن والأمان".

الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عهد "سلمان" الزاهر.. "العنود": دعم غير مسبوق نالته السعوديات في الحرمين
سبق

رفعت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبُّود باسمها واسم منسوبات وكالة الشؤون التطويرية النسائية التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى جميع أفراد الشعب السعودي؛ بمناسبة حلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.

وقالت "العنود": "نسعد هذه الأيام مع قيادتنا الرشيدة وشعب المملكة العربية السعودية بالاحتفاء بحلول الذكرى السادسة؛ حيث تأتي ونحن نعيش لحظات نلمس من خلالها إنجازات وطنية واقتصادية وتنموية كبيرة ومشروعات عملاقة شكلت نُقلة عظيمة، وانطلاقة لمستقبل واعد -بإذن الله- تحسمه مرحلة جديدة من العمل الوطني بعزم وبصيرة تنبثق من رؤية المملكة 2030؛ حيث شملت العديد من المجالات والقطاعات ومنها الحرمان الشريفان الذي حظي ولا يزال يحظى بدعم سخي وعمل دؤوب ومتابعة جادة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- إيماناً منها بأهمية ومكانة الحرمين الشريفين لينعم قاصدوهما بأداء عباداتهم ونسكهم في يسر وسهولة".

وأضافت: "في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين نالت المرأة السعودية في الحرمين الشريفين دعم غير مسبوق وثقة كبيرة، حيث نُصبت في مناصب قيادية واستشارية هامة لتحقق رسالتها في الحرمين الشريفين".

واختتمت بقولها: "نجدد البيعة على السمع والطاعة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سائلين الله تعالى أن يحفظ وطننا الغالي ويديم علينا نعمة الأمن والأمان".

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
12:01 PM

عهد "سلمان" الزاهر.. "العنود": دعم غير مسبوق نالته السعوديات في الحرمين

قالت: نعيش لحظات نلمس من خلالها إنجازات وطنية واقتصادية ومشروعات عملاقة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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رفعت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبُّود باسمها واسم منسوبات وكالة الشؤون التطويرية النسائية التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى جميع أفراد الشعب السعودي؛ بمناسبة حلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.

وقالت "العنود": "نسعد هذه الأيام مع قيادتنا الرشيدة وشعب المملكة العربية السعودية بالاحتفاء بحلول الذكرى السادسة؛ حيث تأتي ونحن نعيش لحظات نلمس من خلالها إنجازات وطنية واقتصادية وتنموية كبيرة ومشروعات عملاقة شكلت نُقلة عظيمة، وانطلاقة لمستقبل واعد -بإذن الله- تحسمه مرحلة جديدة من العمل الوطني بعزم وبصيرة تنبثق من رؤية المملكة 2030؛ حيث شملت العديد من المجالات والقطاعات ومنها الحرمان الشريفان الذي حظي ولا يزال يحظى بدعم سخي وعمل دؤوب ومتابعة جادة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- إيماناً منها بأهمية ومكانة الحرمين الشريفين لينعم قاصدوهما بأداء عباداتهم ونسكهم في يسر وسهولة".

وأضافت: "في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين نالت المرأة السعودية في الحرمين الشريفين دعم غير مسبوق وثقة كبيرة، حيث نُصبت في مناصب قيادية واستشارية هامة لتحقق رسالتها في الحرمين الشريفين".

واختتمت بقولها: "نجدد البيعة على السمع والطاعة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سائلين الله تعالى أن يحفظ وطننا الغالي ويديم علينا نعمة الأمن والأمان".

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