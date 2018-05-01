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"التجارة" تدعو للتوقف الفوري عن استخدام مركبة "بولاريس/ RZR 1000"

نظراً لضعف العوازل حول العادم وذوبان البلاستيك واحتمال نشوب حريق

دعت وزارة التجارة والاستثمار إلى التوقف الفوري عن استخدام مركبة "بولاريس / RZR 1000" ، موديلات : 2014 – 2018.

كما أعلنت الوزارة عن استدعاء هذه المركبات نظراً لضعف جودة العوازل حول نظام العادم قد يؤدي إلى ذوبان الأجزاء البلاستيكية ونشوب حريق.

وطالبت الوزارة أصحاب هذه المركبات بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"التجارة" تدعو للتوقف الفوري عن استخدام مركبة "بولاريس/ RZR 1000"
سبق

دعت وزارة التجارة والاستثمار إلى التوقف الفوري عن استخدام مركبة "بولاريس / RZR 1000" ، موديلات : 2014 – 2018.

كما أعلنت الوزارة عن استدعاء هذه المركبات نظراً لضعف جودة العوازل حول نظام العادم قد يؤدي إلى ذوبان الأجزاء البلاستيكية ونشوب حريق.

وطالبت الوزارة أصحاب هذه المركبات بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
02:24 PM

"التجارة" تدعو للتوقف الفوري عن استخدام مركبة "بولاريس/ RZR 1000"

نظراً لضعف العوازل حول العادم وذوبان البلاستيك واحتمال نشوب حريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة التجارة والاستثمار إلى التوقف الفوري عن استخدام مركبة "بولاريس / RZR 1000" ، موديلات : 2014 – 2018.

كما أعلنت الوزارة عن استدعاء هذه المركبات نظراً لضعف جودة العوازل حول نظام العادم قد يؤدي إلى ذوبان الأجزاء البلاستيكية ونشوب حريق.

وطالبت الوزارة أصحاب هذه المركبات بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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