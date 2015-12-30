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تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر حتى الـ 7 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بالمدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد؛ تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر حتى الـ 7 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بالمدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد؛ تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
08:39 AM

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر حتى الـ 7 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بالمدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد؛ تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

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