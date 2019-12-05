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النوفل: أرشح "حمدالله" و"امرابط" و"غوميز" و"السومة" لتجنيسهم إذا انطبقت عليهم الشروط

وسم #السعودية_تجنس_المبدعين يصعد للترند بعد صدور الأمر الملكي بتجنيس الكفاءات

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها تويتر، تفاعلاً كبيرًا من المغردين مع صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

وتفصيلاً، دشن ناشطون وسمًا بعنوان #السعودية_تجنس_المبدعين، تصدر الترند بأكثر من 28 ألف تغريدة حتى ساعة إعداد الخبر.

وكتب بدر العوفي تغريدة، قال فيها: "لنا في غادة المطيري أكبر مثال.. كيف إنها سعودية وعندها جنسية أمريكية. هنا الشغل الصح، كيف تستثمر العقول عشان تطور من قدرات بلدك، وكيف نستثمرها بالشكل الصحيح الذي يرجع لنا كوطن ومواطنين".

وتطرق برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc إلى إيجابيات القرار الملكي من الناحية الرياضية؛ إذ أكد طارق النوفل أن قرار التجنيس سيكون إيجابيًّا على الألعاب الفردية كافة؛ لأن البنية الجسدية لدينا لا تنفع بكل الأنواع.

وأضاف: "أرشح حمدالله وامرابط وغوميز وعمر السومة لتجنيسهم لو كانت تنطبق عليهم الشروط".

وأكد عبدالله المسند أنه "يجب أن نبدأ بتجنيس المبدعين بطريقة علمية وإيجابية؛ لكي تستفيد الأندية بشكل كامل (رياضيًّا)".

الدوري مع وليد طارق النوفل تجنيس المبدعين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النوفل: أرشح "حمدالله" و"امرابط" و"غوميز" و"السومة" لتجنيسهم إذا انطبقت عليهم الشروط
سبق

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها تويتر، تفاعلاً كبيرًا من المغردين مع صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

وتفصيلاً، دشن ناشطون وسمًا بعنوان #السعودية_تجنس_المبدعين، تصدر الترند بأكثر من 28 ألف تغريدة حتى ساعة إعداد الخبر.

وكتب بدر العوفي تغريدة، قال فيها: "لنا في غادة المطيري أكبر مثال.. كيف إنها سعودية وعندها جنسية أمريكية. هنا الشغل الصح، كيف تستثمر العقول عشان تطور من قدرات بلدك، وكيف نستثمرها بالشكل الصحيح الذي يرجع لنا كوطن ومواطنين".

وتطرق برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc إلى إيجابيات القرار الملكي من الناحية الرياضية؛ إذ أكد طارق النوفل أن قرار التجنيس سيكون إيجابيًّا على الألعاب الفردية كافة؛ لأن البنية الجسدية لدينا لا تنفع بكل الأنواع.

وأضاف: "أرشح حمدالله وامرابط وغوميز وعمر السومة لتجنيسهم لو كانت تنطبق عليهم الشروط".

وأكد عبدالله المسند أنه "يجب أن نبدأ بتجنيس المبدعين بطريقة علمية وإيجابية؛ لكي تستفيد الأندية بشكل كامل (رياضيًّا)".

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
02:00 AM

النوفل: أرشح "حمدالله" و"امرابط" و"غوميز" و"السومة" لتجنيسهم إذا انطبقت عليهم الشروط

وسم #السعودية_تجنس_المبدعين يصعد للترند بعد صدور الأمر الملكي بتجنيس الكفاءات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
2,213

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها تويتر، تفاعلاً كبيرًا من المغردين مع صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

وتفصيلاً، دشن ناشطون وسمًا بعنوان #السعودية_تجنس_المبدعين، تصدر الترند بأكثر من 28 ألف تغريدة حتى ساعة إعداد الخبر.

وكتب بدر العوفي تغريدة، قال فيها: "لنا في غادة المطيري أكبر مثال.. كيف إنها سعودية وعندها جنسية أمريكية. هنا الشغل الصح، كيف تستثمر العقول عشان تطور من قدرات بلدك، وكيف نستثمرها بالشكل الصحيح الذي يرجع لنا كوطن ومواطنين".

وتطرق برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc إلى إيجابيات القرار الملكي من الناحية الرياضية؛ إذ أكد طارق النوفل أن قرار التجنيس سيكون إيجابيًّا على الألعاب الفردية كافة؛ لأن البنية الجسدية لدينا لا تنفع بكل الأنواع.

وأضاف: "أرشح حمدالله وامرابط وغوميز وعمر السومة لتجنيسهم لو كانت تنطبق عليهم الشروط".

وأكد عبدالله المسند أنه "يجب أن نبدأ بتجنيس المبدعين بطريقة علمية وإيجابية؛ لكي تستفيد الأندية بشكل كامل (رياضيًّا)".

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