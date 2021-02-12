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القصيم.. فريق رصد الاحترازات الصحية يقوم بـ 3 آلاف جولة خلال أسبوعين

شملت المحال التجارية والمولات والأسواق والمساجد والمؤسسات والشركات

نفّذت المديرية العامة للشئون الصحية بالقصيم، بمشاركة التجمع الصحي بالقصيم خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 3000 جولة ميدانية تضمنت الرصد والتوعية والتثقيف للمواطنين والمقيمين مرتادي المنشآت، إضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل تطبيق توكلنا وارتداء الكمام والتباعد وتجنب الزحام داخل المنشآت أو أمام المحاسبين.

كما شملت الجولات المحال التجارية والمولات والأسواق والمساجد والمؤسسات والشركات والمكاتب، والمنشآت الصحية لضمان تطبيق تلك الاحترازات وإيقاع العقوبات على المخالفين من ممارسين صحيين ومنشآت ومتابعة ورصد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المديرية العامة للشئون الصحية القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم.. فريق رصد الاحترازات الصحية يقوم بـ 3 آلاف جولة خلال أسبوعين
سبق

نفّذت المديرية العامة للشئون الصحية بالقصيم، بمشاركة التجمع الصحي بالقصيم خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 3000 جولة ميدانية تضمنت الرصد والتوعية والتثقيف للمواطنين والمقيمين مرتادي المنشآت، إضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل تطبيق توكلنا وارتداء الكمام والتباعد وتجنب الزحام داخل المنشآت أو أمام المحاسبين.

كما شملت الجولات المحال التجارية والمولات والأسواق والمساجد والمؤسسات والشركات والمكاتب، والمنشآت الصحية لضمان تطبيق تلك الاحترازات وإيقاع العقوبات على المخالفين من ممارسين صحيين ومنشآت ومتابعة ورصد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
01:24 PM

القصيم.. فريق رصد الاحترازات الصحية يقوم بـ 3 آلاف جولة خلال أسبوعين

شملت المحال التجارية والمولات والأسواق والمساجد والمؤسسات والشركات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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نفّذت المديرية العامة للشئون الصحية بالقصيم، بمشاركة التجمع الصحي بالقصيم خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 3000 جولة ميدانية تضمنت الرصد والتوعية والتثقيف للمواطنين والمقيمين مرتادي المنشآت، إضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل تطبيق توكلنا وارتداء الكمام والتباعد وتجنب الزحام داخل المنشآت أو أمام المحاسبين.

كما شملت الجولات المحال التجارية والمولات والأسواق والمساجد والمؤسسات والشركات والمكاتب، والمنشآت الصحية لضمان تطبيق تلك الاحترازات وإيقاع العقوبات على المخالفين من ممارسين صحيين ومنشآت ومتابعة ورصد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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