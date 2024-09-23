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خادم الحرمين الشريفين: يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا.. ونتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة بمناسبة اليوم الوطني: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده".

وأكد -حفظه الله- أن ‏يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.

واختتم التغريدة ‏سائلاً الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

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خادم الحرمين الشريفين: يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا.. ونتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء
سبق

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة بمناسبة اليوم الوطني: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده".

وأكد -حفظه الله- أن ‏يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.

واختتم التغريدة ‏سائلاً الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
05:22 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
05:53 PM

خادم الحرمين الشريفين: يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا.. ونتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
5,128

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة بمناسبة اليوم الوطني: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده".

وأكد -حفظه الله- أن ‏يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.

واختتم التغريدة ‏سائلاً الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

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