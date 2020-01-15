فيضانات عارمة تغرق جنوب إيران.. مقتل 3 وتدمير آلاف المنازل

عزل مئات القرى 40 منها مجاورة لنهر فاضت مياهه

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم (الثلاثاء)، بمقتل ثلاثة إيرانيين في فيضانات ضربت في جنوب البلاد في الأيام الماضية وأدت إلى عزل مئات القرى.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الفيضانات أدت إلى فقد شخص رابع.

وذكرت الوكالة أن 150 قرية تأثرت وآلاف المنازل دمرت أو تضررت في محافظات هرمزكان وكرمان وسيستان بلوشستان، الواقعة في جنوب شرق إيران.

وأضافت أن 285 عائلة نقلت إلى خيام أعدتها منظمة الهلال الأحمر.

من جهته، بين حاكم سيستان بلوشستان رحيمبخش باكانديش، أن السلطات لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى مدينة قصر قند وأربعين قرية مجاورة لها بالقرب من نهر فاضت مياهه في المحافظة.