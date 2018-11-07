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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 49 طناً من السلال الغذائية في الضالع

في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 49 طناً من السلال الغذائية في مديرية الضالع بمحافظة الضالع، يستفيد منها 3960 فرداً، وهي ضمن مشروع توزيع 102170 سلة غذائية تستهدف محافظات يمنية عدة.

يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعاً.

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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 49 طناً من السلال الغذائية في الضالع
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 49 طناً من السلال الغذائية في مديرية الضالع بمحافظة الضالع، يستفيد منها 3960 فرداً، وهي ضمن مشروع توزيع 102170 سلة غذائية تستهدف محافظات يمنية عدة.

يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعاً.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:28 AM

"إغاثي الملك سلمان" يوزع 49 طناً من السلال الغذائية في الضالع

في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 49 طناً من السلال الغذائية في مديرية الضالع بمحافظة الضالع، يستفيد منها 3960 فرداً، وهي ضمن مشروع توزيع 102170 سلة غذائية تستهدف محافظات يمنية عدة.

يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعاً.

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