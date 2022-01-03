سامسونج تكشف عن تلفاز بدرجة نقاء استثنائية و"ريموت" لا يحتاج إلى بطاريات

دعمته بمركز يرتبط بمنصات الألعاب ويمكن له العمل عبر الخدمات السحابية مباشرة

استهلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عام 2022، بإعلانها عن تلفازها الاستثنائي الجديد، الذي يتميز بأفضل درجة نقاء ووضوح في العالم.

وأشارت سامسونج في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى أن تلفازها الجديد هو أول تلفاز في العالم بتردد 144 هرتز، ما يوفر درجة نقاء عالية جداً، وإمكانية عرض الصور بدقة 4 كي و8 كي أيضاً.

ورفعت سامسونج درجة الإضاءة الخلفية للتلفاز من 12 بت إلى 14 بت، ما يوفر سطوعاً أكثر دقة، مع إمكانية التحكم في الإضاءة التكيفية الجديدة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتميز بين الهدف الرئيس للصورة وخلفياتها.

ودعمت سامسونج تلفازها الجديد بمركز للألعاب التي يمكنها الارتباط بمنصات الألعاب المختلفة أو العمل عبر الخدمات السحابية مباشرة.

كما خصصت في تلفازها أيضا تقنية "نشاهد معاً"، التي تتيح لك مشاهدة الأفلام ومختلف المقاطع مع أصدقائك أينما كانوا.

وستأتي شاشات سامسونج الجديدة بأحجام مختلفة بدءاً من 32 بوصة وصولاً إلى 85 بوصة.

وكشف موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن شاشات سامسونج الجديدة ستكون مدعومة بريموت كنترول فريد من نوعه، يعتمد في شحن بطارياته على ترددات الراديو التي تخرج من التلفاز، بحيث إنه لن يستعين بالبطاريات التقليدية ولن يحتاج إلى شحن أو تغيير البطاريات بعد فترة.