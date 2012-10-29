"كورونا" يضرب إيران بشدة.. وكل أقاليم البلاد في وضع خطير

تسجيل 8293 إصابة في يوم واحد

سجلت إيران 8293 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى معدل يومي منذ تفشي الجائحة، بينما سجلت 399 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ حيث تجاوز إجمالي الوفيات 34 ألفًا، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اليوم (الخميس).

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 596941، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 34113، وفقاً لـ"رويترز".

وحذرت الوزارة من أن كل الأقاليم الـ31 في البلاد في وضع صحي خطير.