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مسؤول صيني: خطر "كورونا" لا يزال قائمًا في البلاد

"فنغ" شدد على أنه لا يمكن تخفيف المكافحة

حذر مي فنغ المسؤول في لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم (الثلاثاء)، من أن البلاد لا بد أن تظل في حالة تأهب فيما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورونا إذ لا تزال هناك مخاطر من حدوث عدوى أو قدوم إصابات وافدة من الخارج.

وشدد "فنغ" وهو المتحدث باسم اللجنة، على أنه لا يمكن حتى الآن تخفيف أعمال الوقاية والمكافحة، وفقًا لـ"رويترز".

الصين لجنة الصحة الوطنية في الصين فيروس كورونا الجديد

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مسؤول صيني: خطر "كورونا" لا يزال قائمًا في البلاد
سبق

حذر مي فنغ المسؤول في لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم (الثلاثاء)، من أن البلاد لا بد أن تظل في حالة تأهب فيما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورونا إذ لا تزال هناك مخاطر من حدوث عدوى أو قدوم إصابات وافدة من الخارج.

وشدد "فنغ" وهو المتحدث باسم اللجنة، على أنه لا يمكن حتى الآن تخفيف أعمال الوقاية والمكافحة، وفقًا لـ"رويترز".

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:28 PM

مسؤول صيني: خطر "كورونا" لا يزال قائمًا في البلاد

"فنغ" شدد على أنه لا يمكن تخفيف المكافحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر مي فنغ المسؤول في لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم (الثلاثاء)، من أن البلاد لا بد أن تظل في حالة تأهب فيما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورونا إذ لا تزال هناك مخاطر من حدوث عدوى أو قدوم إصابات وافدة من الخارج.

وشدد "فنغ" وهو المتحدث باسم اللجنة، على أنه لا يمكن حتى الآن تخفيف أعمال الوقاية والمكافحة، وفقًا لـ"رويترز".

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