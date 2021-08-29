النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جولات وخدمات واحترازات.. 75 ألف طالب يعودون للدراسة بينبع "صور"

انتظام ومتابعة العمل في تهيئة "مدرستي" وحل أي تحدٍّ قد يواجه المستفيدين

بدأ، اليوم الأحد، 75 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها عامهم الدراسي الجديد في كافة مراحل التعليم العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وتفصيلًا، انتظم طلاب وطالبات التعليم في المحافظة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في صفوف الدراسة حضوريًّا ممن تلقوا الجرعتين؛ فيما يستأنف الطلاب والطالبات (الذين لم يكملوا الجرعتين) إضافة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال تعليمهم عن بُعد عبر منصتي "مدرستي" و"روضتي".

ورحّب مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي، بأبنائه وبناته الطلبة من خلال زيارات ميدانية قام بها لعدد من مدارس المحافظة بدأها بزيارة لثانوية الوليد بن عبدالملك، أشاد فيها بمستوى التهيئة والاستقبال وفق الاحترازات الوقائية.

كما دشن خلال زيارته الثانية لمتوسطة بلال بن رباح، أسبوع التهيئة الإرشادية، واختتم زياراته بثانوية ابن خلدون التي أكد فيها خلال لقائه بالطلبة، أنهم الأمل والمستقبل، وأن الوطن لن يبنى إلا بسواعدهم.. ودعاهم إلى الحرص على توقير المعلمين، ومعرفة فضلهم، وحفظ قدرهم، وإنزال أنفسهم منزلة المتعلم المجد.

ودعا "العطوي" قادة المدارس ومنسوبيها وطلابها إلى استثمار جهود الوزارة في جعل المدارس بيئة صحية وآمنة من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية والمسارعة لاستكمال أخذ جرعات اللقاح.

فيما يدشن مدير التعليم، مساء اليوم، عبر منصة "مدرستي" فعاليات بدء العام الدراسي الجديد وبرنامج الأسبوع التمهيدي في مدرسة طارق بن زياد الابتدائية ومدرسة الشيماء بنت الحارث للطفولة المبكرة.

من جهة أخرى، شاركت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، وأكثر من 350 مشرفًا ومشرفة في برنامج زيارات ميدانية، شملت عددًا من مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها للاطلاع على سير الدراسة، وانتظام طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارسهم، والوقوف على التجهيزات المدرسية وفق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة العمل في تهيئة "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد، وحل التحديات التقنية والفنية التي قد تواجه المستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جولات وخدمات واحترازات.. 75 ألف طالب يعودون للدراسة بينبع "صور"
سبق

بدأ، اليوم الأحد، 75 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها عامهم الدراسي الجديد في كافة مراحل التعليم العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وتفصيلًا، انتظم طلاب وطالبات التعليم في المحافظة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في صفوف الدراسة حضوريًّا ممن تلقوا الجرعتين؛ فيما يستأنف الطلاب والطالبات (الذين لم يكملوا الجرعتين) إضافة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال تعليمهم عن بُعد عبر منصتي "مدرستي" و"روضتي".

ورحّب مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي، بأبنائه وبناته الطلبة من خلال زيارات ميدانية قام بها لعدد من مدارس المحافظة بدأها بزيارة لثانوية الوليد بن عبدالملك، أشاد فيها بمستوى التهيئة والاستقبال وفق الاحترازات الوقائية.

كما دشن خلال زيارته الثانية لمتوسطة بلال بن رباح، أسبوع التهيئة الإرشادية، واختتم زياراته بثانوية ابن خلدون التي أكد فيها خلال لقائه بالطلبة، أنهم الأمل والمستقبل، وأن الوطن لن يبنى إلا بسواعدهم.. ودعاهم إلى الحرص على توقير المعلمين، ومعرفة فضلهم، وحفظ قدرهم، وإنزال أنفسهم منزلة المتعلم المجد.

ودعا "العطوي" قادة المدارس ومنسوبيها وطلابها إلى استثمار جهود الوزارة في جعل المدارس بيئة صحية وآمنة من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية والمسارعة لاستكمال أخذ جرعات اللقاح.

فيما يدشن مدير التعليم، مساء اليوم، عبر منصة "مدرستي" فعاليات بدء العام الدراسي الجديد وبرنامج الأسبوع التمهيدي في مدرسة طارق بن زياد الابتدائية ومدرسة الشيماء بنت الحارث للطفولة المبكرة.

من جهة أخرى، شاركت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، وأكثر من 350 مشرفًا ومشرفة في برنامج زيارات ميدانية، شملت عددًا من مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها للاطلاع على سير الدراسة، وانتظام طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارسهم، والوقوف على التجهيزات المدرسية وفق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة العمل في تهيئة "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد، وحل التحديات التقنية والفنية التي قد تواجه المستفيدين.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
01:45 PM

جولات وخدمات واحترازات.. 75 ألف طالب يعودون للدراسة بينبع "صور"

انتظام ومتابعة العمل في تهيئة "مدرستي" وحل أي تحدٍّ قد يواجه المستفيدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
2
2,554

بدأ، اليوم الأحد، 75 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها عامهم الدراسي الجديد في كافة مراحل التعليم العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وتفصيلًا، انتظم طلاب وطالبات التعليم في المحافظة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في صفوف الدراسة حضوريًّا ممن تلقوا الجرعتين؛ فيما يستأنف الطلاب والطالبات (الذين لم يكملوا الجرعتين) إضافة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال تعليمهم عن بُعد عبر منصتي "مدرستي" و"روضتي".

ورحّب مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي، بأبنائه وبناته الطلبة من خلال زيارات ميدانية قام بها لعدد من مدارس المحافظة بدأها بزيارة لثانوية الوليد بن عبدالملك، أشاد فيها بمستوى التهيئة والاستقبال وفق الاحترازات الوقائية.

كما دشن خلال زيارته الثانية لمتوسطة بلال بن رباح، أسبوع التهيئة الإرشادية، واختتم زياراته بثانوية ابن خلدون التي أكد فيها خلال لقائه بالطلبة، أنهم الأمل والمستقبل، وأن الوطن لن يبنى إلا بسواعدهم.. ودعاهم إلى الحرص على توقير المعلمين، ومعرفة فضلهم، وحفظ قدرهم، وإنزال أنفسهم منزلة المتعلم المجد.

ودعا "العطوي" قادة المدارس ومنسوبيها وطلابها إلى استثمار جهود الوزارة في جعل المدارس بيئة صحية وآمنة من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية والمسارعة لاستكمال أخذ جرعات اللقاح.

فيما يدشن مدير التعليم، مساء اليوم، عبر منصة "مدرستي" فعاليات بدء العام الدراسي الجديد وبرنامج الأسبوع التمهيدي في مدرسة طارق بن زياد الابتدائية ومدرسة الشيماء بنت الحارث للطفولة المبكرة.

من جهة أخرى، شاركت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، وأكثر من 350 مشرفًا ومشرفة في برنامج زيارات ميدانية، شملت عددًا من مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها للاطلاع على سير الدراسة، وانتظام طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارسهم، والوقوف على التجهيزات المدرسية وفق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة العمل في تهيئة "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد، وحل التحديات التقنية والفنية التي قد تواجه المستفيدين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,139
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,731
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,624

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة