بالفيديو .. إمام المسجد النبوي في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية

ناشر المقطع طمأن محبي الشيخ الحذيفي.. وتبادل الجميع التهاني بسلامته

تداول نشطاء في التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو لإمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي، في أول ظهور له بعد العارض الصحي الذي تعرض له أخيرًا والذي أُدخل على أثره المستشفى.





وتفصيلاً، طمأن ناشر المقطع الجميع بسلامة الشيخ الحذيفي وسط دعواتهم له بموفور الصحة والعافية وتبادل التهاني بسلامته بعد العارض الصحي الذي وقع له، حيث راج المقطع بمنصات التواصل.

وكان إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، قد تعرض مساء أول أمس لوعكة صحية؛ أدخلته مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج وسط متابعة طبية من الكوادر الطبية المتخصصة.