النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. إمام المسجد النبوي في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية

ناشر المقطع طمأن محبي الشيخ الحذيفي.. وتبادل الجميع التهاني بسلامته

تداول نشطاء في التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو لإمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي، في أول ظهور له بعد العارض الصحي الذي تعرض له أخيرًا والذي أُدخل على أثره المستشفى.


وتفصيلاً، طمأن ناشر المقطع الجميع بسلامة الشيخ الحذيفي وسط دعواتهم له بموفور الصحة والعافية وتبادل التهاني بسلامته بعد العارض الصحي الذي وقع له، حيث راج المقطع بمنصات التواصل.

وكان إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، قد تعرض مساء أول أمس لوعكة صحية؛ أدخلته مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج وسط متابعة طبية من الكوادر الطبية المتخصصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. إمام المسجد النبوي في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية
سبق

تداول نشطاء في التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو لإمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي، في أول ظهور له بعد العارض الصحي الذي تعرض له أخيرًا والذي أُدخل على أثره المستشفى.


وتفصيلاً، طمأن ناشر المقطع الجميع بسلامة الشيخ الحذيفي وسط دعواتهم له بموفور الصحة والعافية وتبادل التهاني بسلامته بعد العارض الصحي الذي وقع له، حيث راج المقطع بمنصات التواصل.

وكان إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، قد تعرض مساء أول أمس لوعكة صحية؛ أدخلته مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج وسط متابعة طبية من الكوادر الطبية المتخصصة.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
01:16 AM

بالفيديو .. إمام المسجد النبوي في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية

ناشر المقطع طمأن محبي الشيخ الحذيفي.. وتبادل الجميع التهاني بسلامته

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
5
2,776

تداول نشطاء في التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو لإمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي، في أول ظهور له بعد العارض الصحي الذي تعرض له أخيرًا والذي أُدخل على أثره المستشفى.


وتفصيلاً، طمأن ناشر المقطع الجميع بسلامة الشيخ الحذيفي وسط دعواتهم له بموفور الصحة والعافية وتبادل التهاني بسلامته بعد العارض الصحي الذي وقع له، حيث راج المقطع بمنصات التواصل.

وكان إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، قد تعرض مساء أول أمس لوعكة صحية؛ أدخلته مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج وسط متابعة طبية من الكوادر الطبية المتخصصة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,024
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,150
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,728

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة