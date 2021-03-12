النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

صدور عدد من الأوامر الملكية

"جود حائل" تتيح 200 فرصة اليوم لـ "صلاة آمنة 39"

جهود تطوعية تهدف للتوعية بإجراءات مكافحة الوباء

أتاحت جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"، اليوم الجمعة، أكثر من 200 فرصة في مبادرة "صلاة آمنة 39" التطوعية، التي تنظّمها الجمعية منذ السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، وذلك بعد رفع الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس "كورونا" في رجب 1441هـ.

وتأتي مساهمة الجمعية، وعلى مدى الـ 38 أسبوعاً الماضية، بتوعية المصلين في أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وأهمية تطبيق الجميع البروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتمثل دور المتطوعين في مبادرة "صلاة آمنة" التطوعية، في توعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية من الالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام السجادة الخاصة، ولبس الكمامة، وعدم تكدس المصلين في أثناء الدخول والخروج من الجوامع أو المساجد المؤقتة لأداء صلاة الجُمعة.

ويقوم المتطوعون بتوضيح التعليمات الصادرة بهذا الشأن لفئات المجتمع التي يُفضّل بقاؤها بالمنزل، مثل كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال دون عمر الـ 15 عاماً.

وتتضمن الجهود توضيح أهمية الوضوء في المنزل، وليس في دورات المياه المُلحقة بالمساجد، لمَن يقوم بالوضوء في دورات المياه تلك، كما يقوم المتطوع بتوجيه المصلين عند الخروج والذين يقومون بالمصافحة أو العناق، بأهمية تأجيل ذلك حتى زوال الوباء.

جديرٌ بالذكر أن التسجيل في المبادرة متاحٌ ومستمرٌ من خلال منصة العمل التطوعي على الرابط:

https://nvg.gov.sa/Opportunities/Details/6815fd69-0e28-4ec3-1001-08d8e46bcc94

يُذكر أن المبادرة تخدم يوم الجمعة أكثر من 200 جامع ومسجد داخل المملكة في مناطق عدة.

جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع منطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جود حائل" تتيح 200 فرصة اليوم لـ "صلاة آمنة 39"
سبق

أتاحت جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"، اليوم الجمعة، أكثر من 200 فرصة في مبادرة "صلاة آمنة 39" التطوعية، التي تنظّمها الجمعية منذ السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، وذلك بعد رفع الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس "كورونا" في رجب 1441هـ.

وتأتي مساهمة الجمعية، وعلى مدى الـ 38 أسبوعاً الماضية، بتوعية المصلين في أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وأهمية تطبيق الجميع البروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتمثل دور المتطوعين في مبادرة "صلاة آمنة" التطوعية، في توعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية من الالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام السجادة الخاصة، ولبس الكمامة، وعدم تكدس المصلين في أثناء الدخول والخروج من الجوامع أو المساجد المؤقتة لأداء صلاة الجُمعة.

ويقوم المتطوعون بتوضيح التعليمات الصادرة بهذا الشأن لفئات المجتمع التي يُفضّل بقاؤها بالمنزل، مثل كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال دون عمر الـ 15 عاماً.

وتتضمن الجهود توضيح أهمية الوضوء في المنزل، وليس في دورات المياه المُلحقة بالمساجد، لمَن يقوم بالوضوء في دورات المياه تلك، كما يقوم المتطوع بتوجيه المصلين عند الخروج والذين يقومون بالمصافحة أو العناق، بأهمية تأجيل ذلك حتى زوال الوباء.

جديرٌ بالذكر أن التسجيل في المبادرة متاحٌ ومستمرٌ من خلال منصة العمل التطوعي على الرابط:

https://nvg.gov.sa/Opportunities/Details/6815fd69-0e28-4ec3-1001-08d8e46bcc94

يُذكر أن المبادرة تخدم يوم الجمعة أكثر من 200 جامع ومسجد داخل المملكة في مناطق عدة.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
02:09 PM

"جود حائل" تتيح 200 فرصة اليوم لـ "صلاة آمنة 39"

جهود تطوعية تهدف للتوعية بإجراءات مكافحة الوباء

A A A
خالد السليمي - حائل
0
673

أتاحت جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"، اليوم الجمعة، أكثر من 200 فرصة في مبادرة "صلاة آمنة 39" التطوعية، التي تنظّمها الجمعية منذ السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، وذلك بعد رفع الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس "كورونا" في رجب 1441هـ.

وتأتي مساهمة الجمعية، وعلى مدى الـ 38 أسبوعاً الماضية، بتوعية المصلين في أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وأهمية تطبيق الجميع البروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتمثل دور المتطوعين في مبادرة "صلاة آمنة" التطوعية، في توعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية من الالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام السجادة الخاصة، ولبس الكمامة، وعدم تكدس المصلين في أثناء الدخول والخروج من الجوامع أو المساجد المؤقتة لأداء صلاة الجُمعة.

ويقوم المتطوعون بتوضيح التعليمات الصادرة بهذا الشأن لفئات المجتمع التي يُفضّل بقاؤها بالمنزل، مثل كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال دون عمر الـ 15 عاماً.

وتتضمن الجهود توضيح أهمية الوضوء في المنزل، وليس في دورات المياه المُلحقة بالمساجد، لمَن يقوم بالوضوء في دورات المياه تلك، كما يقوم المتطوع بتوجيه المصلين عند الخروج والذين يقومون بالمصافحة أو العناق، بأهمية تأجيل ذلك حتى زوال الوباء.

جديرٌ بالذكر أن التسجيل في المبادرة متاحٌ ومستمرٌ من خلال منصة العمل التطوعي على الرابط:

https://nvg.gov.sa/Opportunities/Details/6815fd69-0e28-4ec3-1001-08d8e46bcc94

يُذكر أن المبادرة تخدم يوم الجمعة أكثر من 200 جامع ومسجد داخل المملكة في مناطق عدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,969
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,146
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,905
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,302

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة