بالصور .. بعثة المنتخب البرازيلي تصل إلى الرياض

لخوض لقاء "السوبر كلاسيكو" أمام الأرجنتين

وصلت بعثة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم إلى الرياض، وذلك لخوض مباراة ودية أمام منتخب الأرجنتين يوم الجمعة في الرياض وذلك بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه.

وبث تركي آل الشيخ صورًا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر لوصول لاعبي المنتخب البرازيلي إلى الرياض.

ويعود منتخبا البرازيل والأرجنتين إلى المملكة من جديد وذلك بعد أن خاضا لقاءً وديًا في جدة أكتوبر 2018 وانتهى وقتها بهدف نظيف للبرازيل.

وسيكون لقاء الجمعة المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يُعد الأضخم من نوعه في المنطقة، قياسًا بعدد الفعاليات التي يشهدها، كما سيكون لقاء "السوبر كلاسيكو" أول لقاء كروي عالمي في السعودية بعد إطلاق التأشيرة السياحية التي تتيح للراغبين زيارة المملكة؛ حيث يتوقع أن يجتذب اللقاء آلاف السياح من عشاق كرة القدم، وبشكل خاص عشاق المنتخبين.