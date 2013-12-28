"الملكية الفكرية" تطلق خدمة تسجيل الأعمال المعمارية لحفظ حقوق المبدعين

قالت: بهدف تهيئة مناخ آمن وبيئة مشجعة للمبدعين على العمل في المجالات كافة

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بدء تسجيل الأعمال المعمارية في خدمة التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف، لتنضم إلى المصنفات التي تشملها خدمة التسجيل الاختياري وهي برمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته والتصاميم المعمارية.

وأوضحت الهيئة إضافة الأعمال المعمارية إلى ما سبق إتاحته من مصنفات، لتشمل الهياكل المعمارية (المخططات) والمجسمات والرسومات المعمارية؛ بهدف تهيئة مناخ آمن وبيئة مشجعة للمبدعين على العمل في المجالات كافة التي تُعنى الهيئة بحماية الحقوق فيها.

وبيّنت الهيئة أن من الشروط التي يجب استيفاؤها للتسجيل: ألا يخالف المصنف أو محتوياته أحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة، وأن يتم إكمال البيانات والمرفقات المطلوبة، وألا يكون ضمن المصنفات المستثناة من الحماية المنصوص عليها ضمن أحكام المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف، ويجب أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عملًا تحضيريًّا لإعداده، وسداد المقابل المالي لذلك.

ودعت "الملكية الفكرية" الراغبين في تقديم طلبات التسجيل، الدخول على منصة الخدمة عبر النفاذ الموحد واختيار خدمة تسجيل مصنف، وتعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المصنف المتوافق مع الشروط المحددة في اللائحة؛ لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص.

ويمكن التعرف على مجالات الملكية الفكرية بالتواصل عبر الرقم المباشر (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة Saip@Saip.gov.sa، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.