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"سبق" تكشف حقيقة تهديد عاملة منزلية لمكفولتها بحائل

كفيلها أكد تسليمها للمكتب احترازًا وإبلاغ الجهات الأمنية

تداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي في حائل، صورة لعاملة منزلية في مدينة جبة 100 كلم شمال حائل، وحملت الصورة عبارات توضح أن رسالة بالخطأ وصلت معلمة، من جوال العاملة، توضح بها أنها تنوي ذبح ابنة كفيلتها، لكن تنتظر استلامها لراتبها الشهري وستهرب وقتها لمدينة الرياض.

كفيل العاملة أشار لـ"سبق" بأنهم فوجئوا اليوم بصورة لعاملتهم التنزانية مع ابنتهم، وكُتب عليها عبارات مضمونها أن الرسالة وصلت لجوال معلمة بالخطأ، وأنها بثتها عبر التواصل الاجتماعي لعلها تصل لعائلة العاملة ووصلت لنا عن طريق التداول.

وأضاف: "مباشرة قمت بتسليم العاملة للمكتب احترازًا، وأبلغت الجهات الأمنية بذلك"، مشيرًا إلى أن العاملة المنزلية تعمل لديهم منذ سبعة أشهر، ولم يروا عليها أية تصرفات قد تشكك العائلة بها، وأن الصورة المتداولة قد التقطتها العاملة مع ابنته ذات السنوات الست في عيد الأضحى الماضي، ولم يكن هناك أي خلاف بين والدة البنت والعاملة؛ بل وجدت من الجميع الإحسان والتقدير وهي تبادلهم نفس الشعور.

وأردف: "لم نتأخر يوماً واحداً براتب العاملة؛ بل تستلمه أولاً بأول".

وعن تواصلها مع أشخاص خارج العائلة، أكد أنها كثيرة الاتصالات في اليوم، لعائلتها وأقاربها في السعودية على حد قولها.

واختتم حديثه قائلاً: لا نتهم أو نبرئ العاملة؛ فالجهات المعنية هي التي ستوضح ذلك، وثقتنا بتلك الجهات كبيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف حقيقة تهديد عاملة منزلية لمكفولتها بحائل
سبق

تداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي في حائل، صورة لعاملة منزلية في مدينة جبة 100 كلم شمال حائل، وحملت الصورة عبارات توضح أن رسالة بالخطأ وصلت معلمة، من جوال العاملة، توضح بها أنها تنوي ذبح ابنة كفيلتها، لكن تنتظر استلامها لراتبها الشهري وستهرب وقتها لمدينة الرياض.

كفيل العاملة أشار لـ"سبق" بأنهم فوجئوا اليوم بصورة لعاملتهم التنزانية مع ابنتهم، وكُتب عليها عبارات مضمونها أن الرسالة وصلت لجوال معلمة بالخطأ، وأنها بثتها عبر التواصل الاجتماعي لعلها تصل لعائلة العاملة ووصلت لنا عن طريق التداول.

وأضاف: "مباشرة قمت بتسليم العاملة للمكتب احترازًا، وأبلغت الجهات الأمنية بذلك"، مشيرًا إلى أن العاملة المنزلية تعمل لديهم منذ سبعة أشهر، ولم يروا عليها أية تصرفات قد تشكك العائلة بها، وأن الصورة المتداولة قد التقطتها العاملة مع ابنته ذات السنوات الست في عيد الأضحى الماضي، ولم يكن هناك أي خلاف بين والدة البنت والعاملة؛ بل وجدت من الجميع الإحسان والتقدير وهي تبادلهم نفس الشعور.

وأردف: "لم نتأخر يوماً واحداً براتب العاملة؛ بل تستلمه أولاً بأول".

وعن تواصلها مع أشخاص خارج العائلة، أكد أنها كثيرة الاتصالات في اليوم، لعائلتها وأقاربها في السعودية على حد قولها.

واختتم حديثه قائلاً: لا نتهم أو نبرئ العاملة؛ فالجهات المعنية هي التي ستوضح ذلك، وثقتنا بتلك الجهات كبيرة.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
06:26 PM

"سبق" تكشف حقيقة تهديد عاملة منزلية لمكفولتها بحائل

كفيلها أكد تسليمها للمكتب احترازًا وإبلاغ الجهات الأمنية

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خالد السليمي - حائل
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11,799

تداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي في حائل، صورة لعاملة منزلية في مدينة جبة 100 كلم شمال حائل، وحملت الصورة عبارات توضح أن رسالة بالخطأ وصلت معلمة، من جوال العاملة، توضح بها أنها تنوي ذبح ابنة كفيلتها، لكن تنتظر استلامها لراتبها الشهري وستهرب وقتها لمدينة الرياض.

كفيل العاملة أشار لـ"سبق" بأنهم فوجئوا اليوم بصورة لعاملتهم التنزانية مع ابنتهم، وكُتب عليها عبارات مضمونها أن الرسالة وصلت لجوال معلمة بالخطأ، وأنها بثتها عبر التواصل الاجتماعي لعلها تصل لعائلة العاملة ووصلت لنا عن طريق التداول.

وأضاف: "مباشرة قمت بتسليم العاملة للمكتب احترازًا، وأبلغت الجهات الأمنية بذلك"، مشيرًا إلى أن العاملة المنزلية تعمل لديهم منذ سبعة أشهر، ولم يروا عليها أية تصرفات قد تشكك العائلة بها، وأن الصورة المتداولة قد التقطتها العاملة مع ابنته ذات السنوات الست في عيد الأضحى الماضي، ولم يكن هناك أي خلاف بين والدة البنت والعاملة؛ بل وجدت من الجميع الإحسان والتقدير وهي تبادلهم نفس الشعور.

وأردف: "لم نتأخر يوماً واحداً براتب العاملة؛ بل تستلمه أولاً بأول".

وعن تواصلها مع أشخاص خارج العائلة، أكد أنها كثيرة الاتصالات في اليوم، لعائلتها وأقاربها في السعودية على حد قولها.

واختتم حديثه قائلاً: لا نتهم أو نبرئ العاملة؛ فالجهات المعنية هي التي ستوضح ذلك، وثقتنا بتلك الجهات كبيرة.

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