أمن الدولة: الإطاحة بخلية إرهابية تلقَّى عناصرها التدريب داخل مواقع للحرس الثوري في إيران

أمن الدولة: الإطاحة بخلية إرهابية تلقَّى عناصرها التدريب داخل مواقع للحرس الثوري في إيران
ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعَيْن
صرَّح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات المختصة بالرئاسة بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ من الإطاحة بخلية إرهابية، تلقَّى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 / 2 و20 / 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات. وقد قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعَيْن لهم، اتخذوا منهما وكرَيْن لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات. وقد أسفرت العملية الأمنية عن النتائج الآتية:
أولاً: القبض على عناصر هذه الخلية، وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن.
ثانيًا: ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعَيْن، أحدهما منزل، والآخر عبارة عن مزرعة. والمضبوطات كالآتي:
1 ـ عدد (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك.
2 ـ عدد (67) فتيلاً متفجرًا.
3 ـ عدد (51) صاعقًا متفجرًا كهربائيًّا.
4 ـ مجموعة كبيرة من المكثفات والمحولات الكهربائية والمقاومات الإلكترونية، تُستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات.
27 ـ عدد (1) نظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية.
28 ـ عدد (11) جهاز هاتف محمول.
29 ـ عدد (2) جهاز لوحي ذكي.
30 ـ عدد (5) ذواكر تخزين خارجية، وعدد (6) ذواكر تخزين داخلية.
وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم، والأشخاص المرتبطين بهم داخليًّا وخارجيًّا، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات وإجراءاتها للقضاء.
ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل مَن تسوِّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. والله الهادي إلى سواء السبيل.
أمن الدولة: الإطاحة بخلية إرهابية تلقَّى عناصرها التدريب داخل مواقع للحرس الثوري في إيران
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-28
صرَّح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات المختصة بالرئاسة بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ من الإطاحة بخلية إرهابية، تلقَّى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 / 2 و20 / 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات. وقد قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعَيْن لهم، اتخذوا منهما وكرَيْن لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات. وقد أسفرت العملية الأمنية عن النتائج الآتية:
أولاً: القبض على عناصر هذه الخلية، وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن.
ثانيًا: ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعَيْن، أحدهما منزل، والآخر عبارة عن مزرعة. والمضبوطات كالآتي:
1 ـ عدد (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك.
2 ـ عدد (67) فتيلاً متفجرًا.
3 ـ عدد (51) صاعقًا متفجرًا كهربائيًّا.
4 ـ مجموعة كبيرة من المكثفات والمحولات الكهربائية والمقاومات الإلكترونية، تُستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات.
27 ـ عدد (1) نظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية.
28 ـ عدد (11) جهاز هاتف محمول.
29 ـ عدد (2) جهاز لوحي ذكي.
30 ـ عدد (5) ذواكر تخزين خارجية، وعدد (6) ذواكر تخزين داخلية.
وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم، والأشخاص المرتبطين بهم داخليًّا وخارجيًّا، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات وإجراءاتها للقضاء.
ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل مَن تسوِّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. والله الهادي إلى سواء السبيل.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
09:35 PM
اخر تعديل
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
10:34 PM
أمن الدولة: الإطاحة بخلية إرهابية تلقَّى عناصرها التدريب داخل مواقع للحرس الثوري في إيران
صرَّح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات المختصة بالرئاسة بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ من الإطاحة بخلية إرهابية، تلقَّى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 / 2 و20 / 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات. وقد قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعَيْن لهم، اتخذوا منهما وكرَيْن لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات. وقد أسفرت العملية الأمنية عن النتائج الآتية:
أولاً: القبض على عناصر هذه الخلية، وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن.
ثانيًا: ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعَيْن، أحدهما منزل، والآخر عبارة عن مزرعة. والمضبوطات كالآتي:
1 ـ عدد (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك.
2 ـ عدد (67) فتيلاً متفجرًا.
3 ـ عدد (51) صاعقًا متفجرًا كهربائيًّا.
4 ـ مجموعة كبيرة من المكثفات والمحولات الكهربائية والمقاومات الإلكترونية، تُستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات.
27 ـ عدد (1) نظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية.
28 ـ عدد (11) جهاز هاتف محمول.
29 ـ عدد (2) جهاز لوحي ذكي.
30 ـ عدد (5) ذواكر تخزين خارجية، وعدد (6) ذواكر تخزين داخلية.
وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم، والأشخاص المرتبطين بهم داخليًّا وخارجيًّا، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات وإجراءاتها للقضاء.
ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل مَن تسوِّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. والله الهادي إلى سواء السبيل.