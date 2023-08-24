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بالفيديو .. "الشثري": المملكة حريصة على مد جسور العلاقات مع العالم

عبر عن تشرفه بالثقة الملكية بالمشاركة في افتتاح أكبر مسجد بالشيشان

أكد المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد ين سلمان،ـ يحرصان على مد جسور العلاقات الحسنة مع العالم أجمع خصوصاً مع الدول الإسلامية.

وأضاف أن قيادة المملكة حريصة أيضاً على المشاركة في المناسبات الإسلامية ومنها افتتاح هذا المسجد المبارك في جمهورية الشيشان والذي يتسع لــ 100 ألف مصل، مشيراً إلى أن الشيشان شهدت اضطرابات في أمنها في الزمان الماضية وكان للمملكة جهود مباركة في مساعدتها على استعادة الأمن والاستقرار انطلاقاً من حرصها على سلامة البلاد الإسلامية وشعوبها.

جاء ذلك في تصريح له على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة في افتتاح جامع "فخر المسلمين" بالشيشان، منوهاً بالدور الذي تضطلع به المملكة في تعزيز أواصر المحبة والأخوة الإسلامية مع مختلف البلدان الإسلامية.

وبين الدكتور الشثري أن هناك دولاً لها مساع مضادة لسياسة المملكة التي تتبناها لخدمة المسلمين بالعالم ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، لافتاً إلى أن جهود تلك الدول نشاهدها في تراجع واضمحلال حيث انكشفت أطماعهم التوسعية في المنطقة والعالم لكن المملكة مواقفها راسخة وثابتة في دعم استقرار الدول وتبني كل ما من شأنه جمع الصف الإسلامي وتوحيد الكلمة.

وواصل الشثري قائلاً: ومن هنا جاءت الدعوة الكريمة من فخامة الرئيس الشيشاني لخادم الحرمين الشريفين ليوفد وفداً رفيع المستوى للمشاركة في هذه المناسبة تأكيداً على المكانة التي تحظى بها المملكة لدى مختلف الدول الإسلامية، مشيراً إلى أنه تشرف بأن يكون ضمن هذا الوفد الذي ترأسه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، معبراً عن اعتزازه بالثقة الملكية بالمشاركة في هذه الزيارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. "الشثري": المملكة حريصة على مد جسور العلاقات مع العالم
سبق

أكد المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد ين سلمان،ـ يحرصان على مد جسور العلاقات الحسنة مع العالم أجمع خصوصاً مع الدول الإسلامية.

وأضاف أن قيادة المملكة حريصة أيضاً على المشاركة في المناسبات الإسلامية ومنها افتتاح هذا المسجد المبارك في جمهورية الشيشان والذي يتسع لــ 100 ألف مصل، مشيراً إلى أن الشيشان شهدت اضطرابات في أمنها في الزمان الماضية وكان للمملكة جهود مباركة في مساعدتها على استعادة الأمن والاستقرار انطلاقاً من حرصها على سلامة البلاد الإسلامية وشعوبها.

جاء ذلك في تصريح له على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة في افتتاح جامع "فخر المسلمين" بالشيشان، منوهاً بالدور الذي تضطلع به المملكة في تعزيز أواصر المحبة والأخوة الإسلامية مع مختلف البلدان الإسلامية.

وبين الدكتور الشثري أن هناك دولاً لها مساع مضادة لسياسة المملكة التي تتبناها لخدمة المسلمين بالعالم ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، لافتاً إلى أن جهود تلك الدول نشاهدها في تراجع واضمحلال حيث انكشفت أطماعهم التوسعية في المنطقة والعالم لكن المملكة مواقفها راسخة وثابتة في دعم استقرار الدول وتبني كل ما من شأنه جمع الصف الإسلامي وتوحيد الكلمة.

وواصل الشثري قائلاً: ومن هنا جاءت الدعوة الكريمة من فخامة الرئيس الشيشاني لخادم الحرمين الشريفين ليوفد وفداً رفيع المستوى للمشاركة في هذه المناسبة تأكيداً على المكانة التي تحظى بها المملكة لدى مختلف الدول الإسلامية، مشيراً إلى أنه تشرف بأن يكون ضمن هذا الوفد الذي ترأسه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، معبراً عن اعتزازه بالثقة الملكية بالمشاركة في هذه الزيارة.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
01:28 AM
اخر تعديل
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
02:09 AM

بالفيديو .. "الشثري": المملكة حريصة على مد جسور العلاقات مع العالم

عبر عن تشرفه بالثقة الملكية بالمشاركة في افتتاح أكبر مسجد بالشيشان

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,308

أكد المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد ين سلمان،ـ يحرصان على مد جسور العلاقات الحسنة مع العالم أجمع خصوصاً مع الدول الإسلامية.

وأضاف أن قيادة المملكة حريصة أيضاً على المشاركة في المناسبات الإسلامية ومنها افتتاح هذا المسجد المبارك في جمهورية الشيشان والذي يتسع لــ 100 ألف مصل، مشيراً إلى أن الشيشان شهدت اضطرابات في أمنها في الزمان الماضية وكان للمملكة جهود مباركة في مساعدتها على استعادة الأمن والاستقرار انطلاقاً من حرصها على سلامة البلاد الإسلامية وشعوبها.

جاء ذلك في تصريح له على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة في افتتاح جامع "فخر المسلمين" بالشيشان، منوهاً بالدور الذي تضطلع به المملكة في تعزيز أواصر المحبة والأخوة الإسلامية مع مختلف البلدان الإسلامية.

وبين الدكتور الشثري أن هناك دولاً لها مساع مضادة لسياسة المملكة التي تتبناها لخدمة المسلمين بالعالم ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، لافتاً إلى أن جهود تلك الدول نشاهدها في تراجع واضمحلال حيث انكشفت أطماعهم التوسعية في المنطقة والعالم لكن المملكة مواقفها راسخة وثابتة في دعم استقرار الدول وتبني كل ما من شأنه جمع الصف الإسلامي وتوحيد الكلمة.

وواصل الشثري قائلاً: ومن هنا جاءت الدعوة الكريمة من فخامة الرئيس الشيشاني لخادم الحرمين الشريفين ليوفد وفداً رفيع المستوى للمشاركة في هذه المناسبة تأكيداً على المكانة التي تحظى بها المملكة لدى مختلف الدول الإسلامية، مشيراً إلى أنه تشرف بأن يكون ضمن هذا الوفد الذي ترأسه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، معبراً عن اعتزازه بالثقة الملكية بالمشاركة في هذه الزيارة.

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