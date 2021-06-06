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"تعليم الطائف" يعلن فتح الترشح للعمل بمدارس الكبار للعام الجديد

تشمل القادة والمعلمين والمرشد الطلابي ومحضر المختبر

بدأ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارتي تعليم الكبار للبنين والبنات، الأحد المقبل، فتح باب الترشح للعمل بمدارس تعليم الكبار "بنين وبنات" إلكترونيًّا للعام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي على الراغبين والراغبات بالعمل في مدارس تعليم الكبار تسجيل بياناتهم إلكترونيًّا عبر بوابة تعليم الكبار وتعبئة جميع الحقول المطلوبة والالتزام بمواعيد التسجيل؛ حيث سيبدأ يوم الأحد 3/ 11 التقديم للمرحلة الابتدائية بنات، فيما سيكون يوم 12/ 11 بدء التقديم للمرحلة الابتدائية بنين، وحدد يوم 21/ 11 لبدء التقديم للمرحلتين المتوسطة والثانوية بنين.

وبيّن "الخديدي" أن الفئات المستهدفة تشمل القائد أو القائدة، ويحق لهما الترشيح للإدارة أو الوكالة، والمعلم أو المعلمة، وسيكون الترشيح للتدريس فقط، والمرشد الطلابي والمرشدة الطلابية، ومحضر المختبر بالمرحلة الثانوية، داعيًا جميع المتقدمين للالتزام بالضوابط والشروط المحددة.

وقال: إن معايير الترشيح للعمل بمدارس تعليم الكبار لشاغلي الوظائف التعليمية تشتمل على المؤهل ونوعه والخبرة بمدارس تعليم الكبار، وكذلك الخبرة بالمدارس النهارية، والأداء الوظيفي، والدورات التدريبية في تعليم الكبار وفي المجالات الأخرى، والعمل وقت الترشيح، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق المعايير على المتقدمين والمتقدمات، وستتم المفاضلة بينهم إلكترونيًّا.

يذكر أن رابط البوابة الإلكترونية لتعليم الكبار:‏ "http://kebar.taifedu.gov.sa".

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"تعليم الطائف" يعلن فتح الترشح للعمل بمدارس الكبار للعام الجديد
سبق

بدأ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارتي تعليم الكبار للبنين والبنات، الأحد المقبل، فتح باب الترشح للعمل بمدارس تعليم الكبار "بنين وبنات" إلكترونيًّا للعام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي على الراغبين والراغبات بالعمل في مدارس تعليم الكبار تسجيل بياناتهم إلكترونيًّا عبر بوابة تعليم الكبار وتعبئة جميع الحقول المطلوبة والالتزام بمواعيد التسجيل؛ حيث سيبدأ يوم الأحد 3/ 11 التقديم للمرحلة الابتدائية بنات، فيما سيكون يوم 12/ 11 بدء التقديم للمرحلة الابتدائية بنين، وحدد يوم 21/ 11 لبدء التقديم للمرحلتين المتوسطة والثانوية بنين.

وبيّن "الخديدي" أن الفئات المستهدفة تشمل القائد أو القائدة، ويحق لهما الترشيح للإدارة أو الوكالة، والمعلم أو المعلمة، وسيكون الترشيح للتدريس فقط، والمرشد الطلابي والمرشدة الطلابية، ومحضر المختبر بالمرحلة الثانوية، داعيًا جميع المتقدمين للالتزام بالضوابط والشروط المحددة.

وقال: إن معايير الترشيح للعمل بمدارس تعليم الكبار لشاغلي الوظائف التعليمية تشتمل على المؤهل ونوعه والخبرة بمدارس تعليم الكبار، وكذلك الخبرة بالمدارس النهارية، والأداء الوظيفي، والدورات التدريبية في تعليم الكبار وفي المجالات الأخرى، والعمل وقت الترشيح، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق المعايير على المتقدمين والمتقدمات، وستتم المفاضلة بينهم إلكترونيًّا.

يذكر أن رابط البوابة الإلكترونية لتعليم الكبار:‏ "http://kebar.taifedu.gov.sa".

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
04:39 PM

"تعليم الطائف" يعلن فتح الترشح للعمل بمدارس الكبار للعام الجديد

تشمل القادة والمعلمين والمرشد الطلابي ومحضر المختبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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بدأ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارتي تعليم الكبار للبنين والبنات، الأحد المقبل، فتح باب الترشح للعمل بمدارس تعليم الكبار "بنين وبنات" إلكترونيًّا للعام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي على الراغبين والراغبات بالعمل في مدارس تعليم الكبار تسجيل بياناتهم إلكترونيًّا عبر بوابة تعليم الكبار وتعبئة جميع الحقول المطلوبة والالتزام بمواعيد التسجيل؛ حيث سيبدأ يوم الأحد 3/ 11 التقديم للمرحلة الابتدائية بنات، فيما سيكون يوم 12/ 11 بدء التقديم للمرحلة الابتدائية بنين، وحدد يوم 21/ 11 لبدء التقديم للمرحلتين المتوسطة والثانوية بنين.

وبيّن "الخديدي" أن الفئات المستهدفة تشمل القائد أو القائدة، ويحق لهما الترشيح للإدارة أو الوكالة، والمعلم أو المعلمة، وسيكون الترشيح للتدريس فقط، والمرشد الطلابي والمرشدة الطلابية، ومحضر المختبر بالمرحلة الثانوية، داعيًا جميع المتقدمين للالتزام بالضوابط والشروط المحددة.

وقال: إن معايير الترشيح للعمل بمدارس تعليم الكبار لشاغلي الوظائف التعليمية تشتمل على المؤهل ونوعه والخبرة بمدارس تعليم الكبار، وكذلك الخبرة بالمدارس النهارية، والأداء الوظيفي، والدورات التدريبية في تعليم الكبار وفي المجالات الأخرى، والعمل وقت الترشيح، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق المعايير على المتقدمين والمتقدمات، وستتم المفاضلة بينهم إلكترونيًّا.

يذكر أن رابط البوابة الإلكترونية لتعليم الكبار:‏ "http://kebar.taifedu.gov.sa".

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