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بيض فاسد في جدة.. حملة رقابية تضبط قبل التوزيع وتخالف 25 محلًّا

تعاون مشترك جمع "الزراعة" و"الغذاء والدواء".. و"الأمانة": لن تتهاون

أحبطت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بوكالة البلديات الفرعية بجدة؛ بيع وتوزيع كمية كبيرة من البيض من خلال جولة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق الرقابية قامت في الفترة من 24 إلى 26/ 12/ 1440هـ ضمن حملة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء؛ للوقوف على عدد من محلات بيع البيض بالجملة، مشيراً إلى أنه تم رصد (25) محلًّا مخالفًا خلال جولة شملت (78) محلًّا.

وأضاف: "تم رصد مخالفات في المبنى والتجهيزات، بالإضافة لرصد كمية كبيرة من البيض تظهر عليه علامات التلف والفساد".

وأعربت أمانة محافظة جدة عن حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان محافظة جدة، وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، مقدمة شكرها لسكان محافظة جدة؛ على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق بلدي (940) وقنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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بيض فاسد في جدة.. حملة رقابية تضبط قبل التوزيع وتخالف 25 محلًّا
سبق

أحبطت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بوكالة البلديات الفرعية بجدة؛ بيع وتوزيع كمية كبيرة من البيض من خلال جولة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق الرقابية قامت في الفترة من 24 إلى 26/ 12/ 1440هـ ضمن حملة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء؛ للوقوف على عدد من محلات بيع البيض بالجملة، مشيراً إلى أنه تم رصد (25) محلًّا مخالفًا خلال جولة شملت (78) محلًّا.

وأضاف: "تم رصد مخالفات في المبنى والتجهيزات، بالإضافة لرصد كمية كبيرة من البيض تظهر عليه علامات التلف والفساد".

وأعربت أمانة محافظة جدة عن حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان محافظة جدة، وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، مقدمة شكرها لسكان محافظة جدة؛ على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق بلدي (940) وقنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
06:53 PM

بيض فاسد في جدة.. حملة رقابية تضبط قبل التوزيع وتخالف 25 محلًّا

تعاون مشترك جمع "الزراعة" و"الغذاء والدواء".. و"الأمانة": لن تتهاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أحبطت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بوكالة البلديات الفرعية بجدة؛ بيع وتوزيع كمية كبيرة من البيض من خلال جولة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق الرقابية قامت في الفترة من 24 إلى 26/ 12/ 1440هـ ضمن حملة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء؛ للوقوف على عدد من محلات بيع البيض بالجملة، مشيراً إلى أنه تم رصد (25) محلًّا مخالفًا خلال جولة شملت (78) محلًّا.

وأضاف: "تم رصد مخالفات في المبنى والتجهيزات، بالإضافة لرصد كمية كبيرة من البيض تظهر عليه علامات التلف والفساد".

وأعربت أمانة محافظة جدة عن حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان محافظة جدة، وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، مقدمة شكرها لسكان محافظة جدة؛ على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق بلدي (940) وقنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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