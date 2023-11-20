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إسرائيل تشنّ ضربات على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا

مقتل 11 بينهم 7 أجانب

نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات على أهداف عسكرية لفيلق القدس الإيراني وقوات النظام السوري، حسبما أعلن اليوم (الأربعاء) على "تويتر".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن ضرباته تأتي ردًّا على إطلاق صواريخ من سوريا في اتجاهها أمس، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 11 مقاتلًا بينهم سبعة أجانب.

ومن جانبه قال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: "لا يمكننا أن نجزم ما إذا كان المقاتلون غير السوريين إيرانيين أو مقاتلين من جنسيات مختلفة موالين لإيران".

وأشار "عبدالرحمن" إلى إصابة أربعة مدنيين بجروح في هذه الضربات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، أن دفاعاته الجوية اعترضت أربعة صواريخ، أُطلقت من سوريا.

إسرائيل سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل تشنّ ضربات على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا
سبق

نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات على أهداف عسكرية لفيلق القدس الإيراني وقوات النظام السوري، حسبما أعلن اليوم (الأربعاء) على "تويتر".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن ضرباته تأتي ردًّا على إطلاق صواريخ من سوريا في اتجاهها أمس، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 11 مقاتلًا بينهم سبعة أجانب.

ومن جانبه قال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: "لا يمكننا أن نجزم ما إذا كان المقاتلون غير السوريين إيرانيين أو مقاتلين من جنسيات مختلفة موالين لإيران".

وأشار "عبدالرحمن" إلى إصابة أربعة مدنيين بجروح في هذه الضربات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، أن دفاعاته الجوية اعترضت أربعة صواريخ، أُطلقت من سوريا.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
04:47 PM

إسرائيل تشنّ ضربات على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا

مقتل 11 بينهم 7 أجانب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات على أهداف عسكرية لفيلق القدس الإيراني وقوات النظام السوري، حسبما أعلن اليوم (الأربعاء) على "تويتر".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن ضرباته تأتي ردًّا على إطلاق صواريخ من سوريا في اتجاهها أمس، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 11 مقاتلًا بينهم سبعة أجانب.

ومن جانبه قال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: "لا يمكننا أن نجزم ما إذا كان المقاتلون غير السوريين إيرانيين أو مقاتلين من جنسيات مختلفة موالين لإيران".

وأشار "عبدالرحمن" إلى إصابة أربعة مدنيين بجروح في هذه الضربات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، أن دفاعاته الجوية اعترضت أربعة صواريخ، أُطلقت من سوريا.

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