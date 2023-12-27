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"متمم" ووزارة الاقتصاد ينظمان لقاءً افتراضياً

يسلّط الضوء على أدوار الصناديق التنموية

ينظم مركز التواصل والمعرفة المالي "متمم" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم، لقاءً افتراضياً بعنوان ‏"الصناديق التنموية، ومساهمتها في تنمية اقتصاد المملكة".
يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التي يقدمها المركز للإثراء المعرفي في المجالين المالي والاقتصادي.

وسيشهد اللقاء مشاركة كل من الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة ‏الاقتصاد والتخطيط راكان آل الشيخ، ووكيل المحافظ للأبحاث والسياسات التنموية في صندوق التنمية الوطني الدكتور أحمد آل درويش، و‏نائب المدير العام لصندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك، ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط ‏الاستراتيجي وتطوير الأعمال في صندوق التنمية الصناعية‎ ‎السعودي المهندسة نور شبيب، فيما يديره المستشار الإعلامي ماجد الجريوي. ‏

ومن المنتظر أن يسلط المشاركون في اللقاء الضوء على ‏استراتيجية وأدوار الصناديق التنموية، ودور المؤسسات التمويلية التنموية في دعم السياسات ‏الحكومية وأهدافها، إضافة إلى الاستدامة المالية للصناديق ومواءمتها لأهداف رؤية المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متمم" ووزارة الاقتصاد ينظمان لقاءً افتراضياً
سبق

ينظم مركز التواصل والمعرفة المالي "متمم" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم، لقاءً افتراضياً بعنوان ‏"الصناديق التنموية، ومساهمتها في تنمية اقتصاد المملكة".
يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التي يقدمها المركز للإثراء المعرفي في المجالين المالي والاقتصادي.

وسيشهد اللقاء مشاركة كل من الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة ‏الاقتصاد والتخطيط راكان آل الشيخ، ووكيل المحافظ للأبحاث والسياسات التنموية في صندوق التنمية الوطني الدكتور أحمد آل درويش، و‏نائب المدير العام لصندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك، ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط ‏الاستراتيجي وتطوير الأعمال في صندوق التنمية الصناعية‎ ‎السعودي المهندسة نور شبيب، فيما يديره المستشار الإعلامي ماجد الجريوي. ‏

ومن المنتظر أن يسلط المشاركون في اللقاء الضوء على ‏استراتيجية وأدوار الصناديق التنموية، ودور المؤسسات التمويلية التنموية في دعم السياسات ‏الحكومية وأهدافها، إضافة إلى الاستدامة المالية للصناديق ومواءمتها لأهداف رؤية المملكة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
04:34 PM

"متمم" ووزارة الاقتصاد ينظمان لقاءً افتراضياً

يسلّط الضوء على أدوار الصناديق التنموية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينظم مركز التواصل والمعرفة المالي "متمم" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم، لقاءً افتراضياً بعنوان ‏"الصناديق التنموية، ومساهمتها في تنمية اقتصاد المملكة".
يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التي يقدمها المركز للإثراء المعرفي في المجالين المالي والاقتصادي.

وسيشهد اللقاء مشاركة كل من الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة ‏الاقتصاد والتخطيط راكان آل الشيخ، ووكيل المحافظ للأبحاث والسياسات التنموية في صندوق التنمية الوطني الدكتور أحمد آل درويش، و‏نائب المدير العام لصندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك، ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط ‏الاستراتيجي وتطوير الأعمال في صندوق التنمية الصناعية‎ ‎السعودي المهندسة نور شبيب، فيما يديره المستشار الإعلامي ماجد الجريوي. ‏

ومن المنتظر أن يسلط المشاركون في اللقاء الضوء على ‏استراتيجية وأدوار الصناديق التنموية، ودور المؤسسات التمويلية التنموية في دعم السياسات ‏الحكومية وأهدافها، إضافة إلى الاستدامة المالية للصناديق ومواءمتها لأهداف رؤية المملكة.

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