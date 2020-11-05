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نجران.. توطين الوظائف تحصر 23 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين

أثناء تنفيذها جولات شملت زيارة 199 محلًّا داخل المجمعات التجارية بالمنطقة

قامت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، بعمل زيارات ميدانية على المجمعات التجارية المغلقة بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن الجولات شملت زيارة 199 محلًّا داخل المجمعات التجارية.

وبيّن أن عدد الموظفين السعوديين بلغ 198 موظفًا، و246 موظفة؛ فيما بلغ أعداد الموظفين الوافدين 140 وافدًا يعملون في النظافة والصيانة، وبعض المهن المستثناة داخل المجمعات التجارية، وتم حصر 23 فرصة عمل جارٍ العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين، وبلغت نسبة التوطين في النشاط أكثر من 76% وإنذار 8 محلات.

وأكد الدوسري أن اللجنة تُواصل جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف؛ داعيًّا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفاديًّا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

نجران لجنة توطين الوظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجران.. توطين الوظائف تحصر 23 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين
سبق

قامت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، بعمل زيارات ميدانية على المجمعات التجارية المغلقة بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن الجولات شملت زيارة 199 محلًّا داخل المجمعات التجارية.

وبيّن أن عدد الموظفين السعوديين بلغ 198 موظفًا، و246 موظفة؛ فيما بلغ أعداد الموظفين الوافدين 140 وافدًا يعملون في النظافة والصيانة، وبعض المهن المستثناة داخل المجمعات التجارية، وتم حصر 23 فرصة عمل جارٍ العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين، وبلغت نسبة التوطين في النشاط أكثر من 76% وإنذار 8 محلات.

وأكد الدوسري أن اللجنة تُواصل جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف؛ داعيًّا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفاديًّا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
09:56 AM

نجران.. توطين الوظائف تحصر 23 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين

أثناء تنفيذها جولات شملت زيارة 199 محلًّا داخل المجمعات التجارية بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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قامت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، بعمل زيارات ميدانية على المجمعات التجارية المغلقة بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن الجولات شملت زيارة 199 محلًّا داخل المجمعات التجارية.

وبيّن أن عدد الموظفين السعوديين بلغ 198 موظفًا، و246 موظفة؛ فيما بلغ أعداد الموظفين الوافدين 140 وافدًا يعملون في النظافة والصيانة، وبعض المهن المستثناة داخل المجمعات التجارية، وتم حصر 23 فرصة عمل جارٍ العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين، وبلغت نسبة التوطين في النشاط أكثر من 76% وإنذار 8 محلات.

وأكد الدوسري أن اللجنة تُواصل جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف؛ داعيًّا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفاديًّا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

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