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خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهاني بحلول عيد الفطر المبارك من الملوك والقادة العرب

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وبادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - جلالته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمة الإسلامية بالخير والبركة.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.


وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهاني بحلول عيد الفطر المبارك من الملوك والقادة العرب
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وبادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - جلالته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمة الإسلامية بالخير والبركة.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.


وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
11:00 PM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
11:15 PM

خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهاني بحلول عيد الفطر المبارك من الملوك والقادة العرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وبادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - جلالته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمة الإسلامية بالخير والبركة.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.


وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.

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