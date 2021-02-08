النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ماكينزي": الأعمال الخبيثة لإيران سبب عدم استقرار المنطقة

بيّن أنها تستغل الوضع في العراق وتتدخل في سوريا واليمن

‬ذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن "الأعمال الخبيثة لإيران تتسبب في عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن "إيران تستغل الوضع في العراق ضد الولايات المتحدة، كما أنها تتدخل في سوريا واليمن".

وبين "ماكينزي" أن الوجود الأمريكي في المنطقة يشكل رادعاً لإيران، وأن بلاده تعيد نشر الجنود في المنطقة بحسب الاحتياجات، وفقاً لقناة "الشرق".

وأشار إلى أنه من مصلحة أمريكا العليا في اليمن، القدرة على القيام بمهمات ضد تنظيم القاعدة الإرهابي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ماكينزي": الأعمال الخبيثة لإيران سبب عدم استقرار المنطقة
سبق

‬ذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن "الأعمال الخبيثة لإيران تتسبب في عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن "إيران تستغل الوضع في العراق ضد الولايات المتحدة، كما أنها تتدخل في سوريا واليمن".

وبين "ماكينزي" أن الوجود الأمريكي في المنطقة يشكل رادعاً لإيران، وأن بلاده تعيد نشر الجنود في المنطقة بحسب الاحتياجات، وفقاً لقناة "الشرق".

وأشار إلى أنه من مصلحة أمريكا العليا في اليمن، القدرة على القيام بمهمات ضد تنظيم القاعدة الإرهابي.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
06:41 PM

"ماكينزي": الأعمال الخبيثة لإيران سبب عدم استقرار المنطقة

بيّن أنها تستغل الوضع في العراق وتتدخل في سوريا واليمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
409

‬ذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن "الأعمال الخبيثة لإيران تتسبب في عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن "إيران تستغل الوضع في العراق ضد الولايات المتحدة، كما أنها تتدخل في سوريا واليمن".

وبين "ماكينزي" أن الوجود الأمريكي في المنطقة يشكل رادعاً لإيران، وأن بلاده تعيد نشر الجنود في المنطقة بحسب الاحتياجات، وفقاً لقناة "الشرق".

وأشار إلى أنه من مصلحة أمريكا العليا في اليمن، القدرة على القيام بمهمات ضد تنظيم القاعدة الإرهابي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,935
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,397
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,551
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,319

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة