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خلال مؤتمر "كورونا" غدًا..‏ "التجارة" تستعرض التزام الأسواق والمحلات بـ"توكلنا"

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض عبدالرحمن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، خلال المؤتمر متابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتزام الأسواق والمحلات التجارية بتصريح الدخول عن طريق تطبيق "توكلنا".

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال مؤتمر "كورونا" غدًا..‏ "التجارة" تستعرض التزام الأسواق والمحلات بـ"توكلنا"
سبق

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض عبدالرحمن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، خلال المؤتمر متابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتزام الأسواق والمحلات التجارية بتصريح الدخول عن طريق تطبيق "توكلنا".

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
09:18 PM

خلال مؤتمر "كورونا" غدًا..‏ "التجارة" تستعرض التزام الأسواق والمحلات بـ"توكلنا"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,993

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض عبدالرحمن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، خلال المؤتمر متابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتزام الأسواق والمحلات التجارية بتصريح الدخول عن طريق تطبيق "توكلنا".

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,888
201,250 سيارة ..

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