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مكتب لـ "السياحة العالمية" وتعديلات "القطاع غير الربحي" بموافقتَيْن لـ"الشورى"

فيما طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية بالإسراع في إطلاق منصة المعلومات

وافق #مجلس_الشورى، اليوم، على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية؛ لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مدينة الرياض، كما وافق على التعديلات المتعلقة بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وفي قرار أصدره المجلس، اليوم، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440 / 1441 هـ، طالب المجلس الصندوق بالإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، التي من شأنها توفير معلومات قيمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.

وقال المجلس: "على صندوق التنمية الصناعية السعودي تبني سياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي توظف نسباً مرتفعة من الكوادر الوطنية، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الدكتور يوسف السعدون أخذت اللجنة بمضمونها".

وطالب بدراسة تمويل الأصول غير الملموسة، مثل الملكية الفكرية بهدف توطين ونقل التقنية والوصول إلى اقتصاد المعرفة.

وفي مستهل جلسته العادية الثالثة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ طالب المجلس صندوق التنمية الوطني، بالإسراع في وضع الخطط والسياسات ومؤشرات الأداء المتعلقة بالاستدامة المالية، وإعادة تسمية "لجنة المراجعة والتدقيق" إلى "لجنة المراجعة والمخاطر" أو إنشاء لجنة أخرى من لجان المجلس خاصة بالمخاطر، وإنشاء إدارة مخاطر ضمن الإدارة التنفيذية.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان، في مجال المنتجات الطبية، كما وافق على مشروع بين الهيئة وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكتب لـ "السياحة العالمية" وتعديلات "القطاع غير الربحي" بموافقتَيْن لـ"الشورى"
سبق

وافق #مجلس_الشورى، اليوم، على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية؛ لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مدينة الرياض، كما وافق على التعديلات المتعلقة بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وفي قرار أصدره المجلس، اليوم، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440 / 1441 هـ، طالب المجلس الصندوق بالإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، التي من شأنها توفير معلومات قيمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.

وقال المجلس: "على صندوق التنمية الصناعية السعودي تبني سياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي توظف نسباً مرتفعة من الكوادر الوطنية، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الدكتور يوسف السعدون أخذت اللجنة بمضمونها".

وطالب بدراسة تمويل الأصول غير الملموسة، مثل الملكية الفكرية بهدف توطين ونقل التقنية والوصول إلى اقتصاد المعرفة.

وفي مستهل جلسته العادية الثالثة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ طالب المجلس صندوق التنمية الوطني، بالإسراع في وضع الخطط والسياسات ومؤشرات الأداء المتعلقة بالاستدامة المالية، وإعادة تسمية "لجنة المراجعة والتدقيق" إلى "لجنة المراجعة والمخاطر" أو إنشاء لجنة أخرى من لجان المجلس خاصة بالمخاطر، وإنشاء إدارة مخاطر ضمن الإدارة التنفيذية.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان، في مجال المنتجات الطبية، كما وافق على مشروع بين الهيئة وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
01:34 PM

مكتب لـ "السياحة العالمية" وتعديلات "القطاع غير الربحي" بموافقتَيْن لـ"الشورى"

فيما طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية بالإسراع في إطلاق منصة المعلومات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق #مجلس_الشورى، اليوم، على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية؛ لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مدينة الرياض، كما وافق على التعديلات المتعلقة بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وفي قرار أصدره المجلس، اليوم، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440 / 1441 هـ، طالب المجلس الصندوق بالإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، التي من شأنها توفير معلومات قيمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.

وقال المجلس: "على صندوق التنمية الصناعية السعودي تبني سياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي توظف نسباً مرتفعة من الكوادر الوطنية، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الدكتور يوسف السعدون أخذت اللجنة بمضمونها".

وطالب بدراسة تمويل الأصول غير الملموسة، مثل الملكية الفكرية بهدف توطين ونقل التقنية والوصول إلى اقتصاد المعرفة.

وفي مستهل جلسته العادية الثالثة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ طالب المجلس صندوق التنمية الوطني، بالإسراع في وضع الخطط والسياسات ومؤشرات الأداء المتعلقة بالاستدامة المالية، وإعادة تسمية "لجنة المراجعة والتدقيق" إلى "لجنة المراجعة والمخاطر" أو إنشاء لجنة أخرى من لجان المجلس خاصة بالمخاطر، وإنشاء إدارة مخاطر ضمن الإدارة التنفيذية.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان، في مجال المنتجات الطبية، كما وافق على مشروع بين الهيئة وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.

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