أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم، إتاحة الجرعات المنشطة لأعمار 16 عامًا فأكثر، ولن تُتاح أي جرعات، وقال: "ويُحثّ على الحصول عليها إلا بوجود المأمونية ووجود الفعالية والسلامة."
في المؤتمر الصحفي اليوم.. "العبد العالي": إتاحة الجرعات المنشطة لأعمار 16 عامًا فأكثر
شدد على وجود المأمونية والفعالية والسلامة
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم، إتاحة الجرعات المنشطة لأعمار 16 عامًا فأكثر، ولن تُتاح أي جرعات، وقال: "ويُحثّ على الحصول عليها إلا بوجود المأمونية ووجود الفعالية والسلامة."
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في المؤتمر الصحفي اليوم.. "العبد العالي": إتاحة الجرعات المنشطة لأعمار 16 عامًا فأكثروكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-16
16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
04:38 PM
في المؤتمر الصحفي اليوم.. "العبد العالي": إتاحة الجرعات المنشطة لأعمار 16 عامًا فأكثر
شدد على وجود المأمونية والفعالية والسلامة
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم، إتاحة الجرعات المنشطة لأعمار 16 عامًا فأكثر، ولن تُتاح أي جرعات، وقال: "ويُحثّ على الحصول عليها إلا بوجود المأمونية ووجود الفعالية والسلامة."
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