النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

تحطم طائرة عسكرية عراقية ومقتل طاقمها شمالي البلاد

خلال تأديتها مهمة قتالية بالقرب من محافظة صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها شمالي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "طاقم طائرة هليكوبتر نوع (مي 17)، استشهدوا أثناء سقوطها قرب محيط ناحية آمرلي في محافظة صلاح الدين فجر اليوم في الساعة 2:45 خلال تأديتها مهمة قتالية".

وأضافت وفق "روسيا اليوم"، أن "الطائرة كانت تضم العقيد طيار أسامة طارق عبد عبيد، والرائد طيار علي فاضل غضبان، ونائب ضابط لؤي حاتم فرحان، ونائب ضابط أثير فائز إبراهيم، ونائب ضابط وسام علي سفيح".

ولم تكشف الخلية إذا ما كان سقوط الطائرة بسبب خلل فني أو أنها تعرضت لهجوم أدى إلى سقوطها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تحطم طائرة عسكرية عراقية ومقتل طاقمها شمالي البلاد
سبق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها شمالي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "طاقم طائرة هليكوبتر نوع (مي 17)، استشهدوا أثناء سقوطها قرب محيط ناحية آمرلي في محافظة صلاح الدين فجر اليوم في الساعة 2:45 خلال تأديتها مهمة قتالية".

وأضافت وفق "روسيا اليوم"، أن "الطائرة كانت تضم العقيد طيار أسامة طارق عبد عبيد، والرائد طيار علي فاضل غضبان، ونائب ضابط لؤي حاتم فرحان، ونائب ضابط أثير فائز إبراهيم، ونائب ضابط وسام علي سفيح".

ولم تكشف الخلية إذا ما كان سقوط الطائرة بسبب خلل فني أو أنها تعرضت لهجوم أدى إلى سقوطها.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
09:48 AM

تحطم طائرة عسكرية عراقية ومقتل طاقمها شمالي البلاد

خلال تأديتها مهمة قتالية بالقرب من محافظة صلاح الدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,138

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها شمالي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "طاقم طائرة هليكوبتر نوع (مي 17)، استشهدوا أثناء سقوطها قرب محيط ناحية آمرلي في محافظة صلاح الدين فجر اليوم في الساعة 2:45 خلال تأديتها مهمة قتالية".

وأضافت وفق "روسيا اليوم"، أن "الطائرة كانت تضم العقيد طيار أسامة طارق عبد عبيد، والرائد طيار علي فاضل غضبان، ونائب ضابط لؤي حاتم فرحان، ونائب ضابط أثير فائز إبراهيم، ونائب ضابط وسام علي سفيح".

ولم تكشف الخلية إذا ما كان سقوط الطائرة بسبب خلل فني أو أنها تعرضت لهجوم أدى إلى سقوطها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,244
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,036

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة