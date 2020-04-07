النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إدمان ما بعد "منع التجوّل".. مختص يُحذّر من استخدام الأجهزة الذكية وينصح

أشار إلى أن هناك بدائل كثيرة منها ممارسة الرياضة المنزلية الخفيفة أو القراءة

نصح دكتور البصريات عبدالرحمن الحربي؛ بعدم الإقبال على الأجهزة الذكية في هذه الفترة، مؤكداً أن البعض يدخل في مرحلة إدمان وفرط استخدامها ويقضي وقته في المنزل متنقلاً بين التطبيقات في فترة منع التجوّل؛ ما قد تترتب عليه مشكلات على العينين، وقدّم عدداً من النصائح التي قد تقيها من الإجهاد والإرهاق الذي قد يصيبها، مشيراً إلى أن هناك بدائل كثيرة؛ منها ممارسة الرياضة المنزلية الخفيفة والقراءة، فهي تغذي العقل وتصحّح الجسم.

وتفصيلاً، قال: "هناك مشكلات صحية وانعكاسات قد تصيب العين بعد استخدام الأجهزة الإلكترونية بكثرة، أهمها: حرقة أو جفاف في العينين وضبابية في الرؤية وصداع وآلام في الرأس وآلام في الرقبة والكتفين وتزايد الحساسية من الضوء وصعوبة في نقل تركيز العينين من على الشاشة إلى الأشياء الأخرى، والكثير يعاني الصداع وبعد الوصول للمختص يكتشف أن مشكلته حول النظر".

وأضاف: "ولتجنب هذه المشكل يجب اتباع نصائح منها أن تكون المسافة التي تفصل بين المستخدم للكمبيوتر والشاشة في حدود 45-75 سم وذلك لتجنب الإجهاد، كما يجب أن يكون الطرف الأعلى للشاشة على مستوى العينين لأن ارتفاع الشاشة عن ذلك سيؤدي إلى نشوء آلام الرقبة والكتفين".

وأردف: "يجب الحرص على نظافة الشاشة من الغبار؛ لأن تكثفه عليها قد يؤدي إلى تزايد الوهج والانعكاسات الضوئية المرتدة عنها واستخدام القطرات المرطبة بانتظام إذا كان مكان العمل في بيئة مكيفة أو جافة، خصوصاً لمستخدمي العدسات اللاصقة".

واختتم: "كما يجب مراعاة شروط الإضاءة الجيدة في مكان العمل بحيث يكون مصدر الضوء جانبياً وينصح بتطبيق قاعدة 20-20-20 (كل 20 دقيقة يجب النظر لمسافة 20 قدم لمدة 20 ثانية)، وأخيراً لم يثبت علمياً أن استخدام الأجهزة من جوّالات ونحوه يضعف النظر للبالغين ونحن لا نقول ذلك؛ لكنه قد يسبّب المشكلات المذكورة أنفاً، وإذا كان لابد من استخدام الأجهزة الذكية نُطبق هذه الخطوات التي قد تقينا بعون الله".

دكتور البصريات عبدالرحمن الحربي منع التجوّل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إدمان ما بعد "منع التجوّل".. مختص يُحذّر من استخدام الأجهزة الذكية وينصح
سبق

نصح دكتور البصريات عبدالرحمن الحربي؛ بعدم الإقبال على الأجهزة الذكية في هذه الفترة، مؤكداً أن البعض يدخل في مرحلة إدمان وفرط استخدامها ويقضي وقته في المنزل متنقلاً بين التطبيقات في فترة منع التجوّل؛ ما قد تترتب عليه مشكلات على العينين، وقدّم عدداً من النصائح التي قد تقيها من الإجهاد والإرهاق الذي قد يصيبها، مشيراً إلى أن هناك بدائل كثيرة؛ منها ممارسة الرياضة المنزلية الخفيفة والقراءة، فهي تغذي العقل وتصحّح الجسم.

وتفصيلاً، قال: "هناك مشكلات صحية وانعكاسات قد تصيب العين بعد استخدام الأجهزة الإلكترونية بكثرة، أهمها: حرقة أو جفاف في العينين وضبابية في الرؤية وصداع وآلام في الرأس وآلام في الرقبة والكتفين وتزايد الحساسية من الضوء وصعوبة في نقل تركيز العينين من على الشاشة إلى الأشياء الأخرى، والكثير يعاني الصداع وبعد الوصول للمختص يكتشف أن مشكلته حول النظر".

وأضاف: "ولتجنب هذه المشكل يجب اتباع نصائح منها أن تكون المسافة التي تفصل بين المستخدم للكمبيوتر والشاشة في حدود 45-75 سم وذلك لتجنب الإجهاد، كما يجب أن يكون الطرف الأعلى للشاشة على مستوى العينين لأن ارتفاع الشاشة عن ذلك سيؤدي إلى نشوء آلام الرقبة والكتفين".

وأردف: "يجب الحرص على نظافة الشاشة من الغبار؛ لأن تكثفه عليها قد يؤدي إلى تزايد الوهج والانعكاسات الضوئية المرتدة عنها واستخدام القطرات المرطبة بانتظام إذا كان مكان العمل في بيئة مكيفة أو جافة، خصوصاً لمستخدمي العدسات اللاصقة".

واختتم: "كما يجب مراعاة شروط الإضاءة الجيدة في مكان العمل بحيث يكون مصدر الضوء جانبياً وينصح بتطبيق قاعدة 20-20-20 (كل 20 دقيقة يجب النظر لمسافة 20 قدم لمدة 20 ثانية)، وأخيراً لم يثبت علمياً أن استخدام الأجهزة من جوّالات ونحوه يضعف النظر للبالغين ونحن لا نقول ذلك؛ لكنه قد يسبّب المشكلات المذكورة أنفاً، وإذا كان لابد من استخدام الأجهزة الذكية نُطبق هذه الخطوات التي قد تقينا بعون الله".

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
11:34 AM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:17 PM

إدمان ما بعد "منع التجوّل".. مختص يُحذّر من استخدام الأجهزة الذكية وينصح

أشار إلى أن هناك بدائل كثيرة منها ممارسة الرياضة المنزلية الخفيفة أو القراءة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,014

نصح دكتور البصريات عبدالرحمن الحربي؛ بعدم الإقبال على الأجهزة الذكية في هذه الفترة، مؤكداً أن البعض يدخل في مرحلة إدمان وفرط استخدامها ويقضي وقته في المنزل متنقلاً بين التطبيقات في فترة منع التجوّل؛ ما قد تترتب عليه مشكلات على العينين، وقدّم عدداً من النصائح التي قد تقيها من الإجهاد والإرهاق الذي قد يصيبها، مشيراً إلى أن هناك بدائل كثيرة؛ منها ممارسة الرياضة المنزلية الخفيفة والقراءة، فهي تغذي العقل وتصحّح الجسم.

وتفصيلاً، قال: "هناك مشكلات صحية وانعكاسات قد تصيب العين بعد استخدام الأجهزة الإلكترونية بكثرة، أهمها: حرقة أو جفاف في العينين وضبابية في الرؤية وصداع وآلام في الرأس وآلام في الرقبة والكتفين وتزايد الحساسية من الضوء وصعوبة في نقل تركيز العينين من على الشاشة إلى الأشياء الأخرى، والكثير يعاني الصداع وبعد الوصول للمختص يكتشف أن مشكلته حول النظر".

وأضاف: "ولتجنب هذه المشكل يجب اتباع نصائح منها أن تكون المسافة التي تفصل بين المستخدم للكمبيوتر والشاشة في حدود 45-75 سم وذلك لتجنب الإجهاد، كما يجب أن يكون الطرف الأعلى للشاشة على مستوى العينين لأن ارتفاع الشاشة عن ذلك سيؤدي إلى نشوء آلام الرقبة والكتفين".

وأردف: "يجب الحرص على نظافة الشاشة من الغبار؛ لأن تكثفه عليها قد يؤدي إلى تزايد الوهج والانعكاسات الضوئية المرتدة عنها واستخدام القطرات المرطبة بانتظام إذا كان مكان العمل في بيئة مكيفة أو جافة، خصوصاً لمستخدمي العدسات اللاصقة".

واختتم: "كما يجب مراعاة شروط الإضاءة الجيدة في مكان العمل بحيث يكون مصدر الضوء جانبياً وينصح بتطبيق قاعدة 20-20-20 (كل 20 دقيقة يجب النظر لمسافة 20 قدم لمدة 20 ثانية)، وأخيراً لم يثبت علمياً أن استخدام الأجهزة من جوّالات ونحوه يضعف النظر للبالغين ونحن لا نقول ذلك؛ لكنه قد يسبّب المشكلات المذكورة أنفاً، وإذا كان لابد من استخدام الأجهزة الذكية نُطبق هذه الخطوات التي قد تقينا بعون الله".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,950
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,997
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,674
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,985

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة