"بحث حائل" يطيح برجل وامرأة يدعوان إلى الرذيلة عبر "الإنستجرام"

خصّصا قناة لتعليم المراهقين والمراهقات "العلاقات المحرمة"

تمكّن رجال البحث الجنائي بشرطة منطقة حائل، مساء أمس الأول، من الإطاحة برجل وامرأة استغلّا منصة البث المباشر في "الإنستجرام"، لنشر الرذيلة لمتابعيهما.

وقام المتهمان بتخصيص قناة لتعليم المراهقين والمراهقات الرذيلة والعلاقات المحرمة والدعوة إلى ذلك، في وقت متأخر من الليل.

وكان رجال البحث قد رصدوا تلك المخالفات منذ فترة، وبعد المتابعة والتحقق تم الإيقاع بالمتهمين أثناء "البث المباشر".

ونشر عدد من متابعي المتهمين عبر التواصل مقطع فيديو لعملية القبض عليهما أثناء البثّ؛ حيث تركا البث مستمرّاً أثناء توقيفهما، فيما تحدث مقطع الفيديو عن أن المتهم يعمل في أحد القطاعات العسكرية.