أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان. واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة رئيس الوزراء الباكستاني، متمنيًا له الشفاء العاجل، فيما عبر له عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة. كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني التهنئة لسمو ولي العهد بإطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مشيدًا بأثرهما العظيم على المنطقة وسكانها.

ولي العهد يطمئن على صحة رئيس الوزراء الباكستاني ويتمنى له الشفاء العاجل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-29 أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.



واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة رئيس الوزراء الباكستاني، متمنيًا له الشفاء العاجل، فيما عبر له عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.



كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني التهنئة لسمو ولي العهد بإطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مشيدًا بأثرهما العظيم على المنطقة وسكانها.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442 06:30 PM

اخر تعديل 29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442 07:41 PM

ولي العهد يطمئن على صحة رئيس الوزراء الباكستاني ويتمنى له الشفاء العاجل قدّم التهنئة بإطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر





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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.



واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة رئيس الوزراء الباكستاني، متمنيًا له الشفاء العاجل، فيما عبر له عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.



كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني التهنئة لسمو ولي العهد بإطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مشيدًا بأثرهما العظيم على المنطقة وسكانها.