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"الصحة": إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا تجاوز 3 ملايين و500 ألف جرعة

عبر أكثر من 500 مركز للقاح في مناطق المملكة كافة

قالت "الصحة": إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة تجاوز الثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في مناطق المملكة كافة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (466) حالة مؤكدة وتعافي (306) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4205) حالات؛ منها (627) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (386300) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (375471) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6624) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (45877) فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا تجاوز 3 ملايين و500 ألف جرعة
سبق

قالت "الصحة": إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة تجاوز الثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في مناطق المملكة كافة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (466) حالة مؤكدة وتعافي (306) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4205) حالات؛ منها (627) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (386300) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (375471) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6624) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (45877) فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
03:53 PM

"الصحة": إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا تجاوز 3 ملايين و500 ألف جرعة

عبر أكثر من 500 مركز للقاح في مناطق المملكة كافة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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2,356

قالت "الصحة": إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة تجاوز الثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في مناطق المملكة كافة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (466) حالة مؤكدة وتعافي (306) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4205) حالات؛ منها (627) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (386300) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (375471) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6624) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (45877) فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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