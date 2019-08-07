مستشفى الخرمة خلال ساعات.. 4 وفيات و٣ إصابات ونزيف بالمخ وعمليتان

٧ حالات مختلفة ومتزامنة استقبلها قسم الطوارئ مع استنفار للكوادر الطبية

استقبل مستشفى الخرمة العام، أمس الثلاثاء، عددًا من الحالات الحرجة في أوقات متقاربة؛ منها ما نتج عن حادث مروري، ومنها حالات طبية متنوعة؛ مما استدعى استنفار الكوادر الطبية لإسعاف هذه الحالات.

ونجحت الكوادر الطبية بمستشفى الخرمة العام في إسعاف سبع حالات طارئة استقبلها قسم الطوارئ بالمستشفى في وقت متزامن وعلى التوالي من الساعة التاسعة صباحًا حتى ما بعد الظهر.

وتَعَامل الأطباء مع ثلاثة مصابين جراء حادث مروري، أسفر عن مصرع أربعة أشخاص؛ فيما تنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات ونزيف، وكان من بينها حالة حرجة تحتاج إلى تحويلها لمستشفيات الطائف.

واستقبل قسم الطوارئ حالة حرجة أخرى لطفلة تعاني من ارتفاع السكر بالدم، مع حماض كيتوني سكري، وتم التعامل معها من الأطباء وتحويلها لمستشفى الملك فيصل بالطائف بعد استقرار حالتها.

وأنقذ الكادر الطبي بالمستشفى حالةً حرجة كانت تعاني من نزيف حاد بالمخ لمريض بالغ، وبعد استكمال إسعاف الحالة تم تحويلها لمستشفيات الطائف.

ونجح فريق طبي بمستشفى الخرمة العام في إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين في وقت واحد؛ حرصًا على سلامة الجنين والأم، وتم وضعهم تحت الملاحظة بقسم التنويم بعد استقرار حالتهم وسلامة أطفالهن.

جاء ذلك بمتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف د.صالح المؤنس، ومدير الأزمات والطوارئ بـ"صحة الطائف" سعيد الزهراني، وبمتابعة ميدانية من مدير المستشفى محمد السبيعي.