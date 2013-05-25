النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طب وهندسة كهربائية.. جامعة نجران تضاعف نسب التخصيص في تخصصات نوعية

السبيعي: حرصاً على مواكبة احتياجات سوق العمل ومساهمة في زيادة عدد المختصين

ضاعفت جامعة نجران نسب التخصيص لمرحلة ما بعد السنة التحضيرية، وذلك في بعض التخصصات النوعية في عددٍ من كليات الجامعة؛ تلبية لاحتياجات سوق العمل، حيث وجّه رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي؛ بزيادة نسبة التخصيص في الطب والجراحة بنسبة 32%، والعلاج الطبيعي بنسبة 40%، وكذلك في تخصص الهندسة الكهربائية بنسبة 20%، وذلك من إجمالي المقبولين لهذه التخصصات.

وأكّد السبيعي؛ أن زيادة نسب التخصيص جاءت حرصاً على مواكبة احتياجات سوق العمل ومساهمة من الجامعة في زيادة عدد المختصين في بعض التخصصات النوعية، ووفقاً لما تمتلكه الجامعة من إمكانات بشرية وفنية عالية تدعم التوسع في هذه التخصصات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طب وهندسة كهربائية.. جامعة نجران تضاعف نسب التخصيص في تخصصات نوعية
سبق

ضاعفت جامعة نجران نسب التخصيص لمرحلة ما بعد السنة التحضيرية، وذلك في بعض التخصصات النوعية في عددٍ من كليات الجامعة؛ تلبية لاحتياجات سوق العمل، حيث وجّه رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي؛ بزيادة نسبة التخصيص في الطب والجراحة بنسبة 32%، والعلاج الطبيعي بنسبة 40%، وكذلك في تخصص الهندسة الكهربائية بنسبة 20%، وذلك من إجمالي المقبولين لهذه التخصصات.

وأكّد السبيعي؛ أن زيادة نسب التخصيص جاءت حرصاً على مواكبة احتياجات سوق العمل ومساهمة من الجامعة في زيادة عدد المختصين في بعض التخصصات النوعية، ووفقاً لما تمتلكه الجامعة من إمكانات بشرية وفنية عالية تدعم التوسع في هذه التخصصات.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
09:29 AM

طب وهندسة كهربائية.. جامعة نجران تضاعف نسب التخصيص في تخصصات نوعية

السبيعي: حرصاً على مواكبة احتياجات سوق العمل ومساهمة في زيادة عدد المختصين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
504

ضاعفت جامعة نجران نسب التخصيص لمرحلة ما بعد السنة التحضيرية، وذلك في بعض التخصصات النوعية في عددٍ من كليات الجامعة؛ تلبية لاحتياجات سوق العمل، حيث وجّه رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي؛ بزيادة نسبة التخصيص في الطب والجراحة بنسبة 32%، والعلاج الطبيعي بنسبة 40%، وكذلك في تخصص الهندسة الكهربائية بنسبة 20%، وذلك من إجمالي المقبولين لهذه التخصصات.

وأكّد السبيعي؛ أن زيادة نسب التخصيص جاءت حرصاً على مواكبة احتياجات سوق العمل ومساهمة من الجامعة في زيادة عدد المختصين في بعض التخصصات النوعية، ووفقاً لما تمتلكه الجامعة من إمكانات بشرية وفنية عالية تدعم التوسع في هذه التخصصات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,032
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,708
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,545
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,288

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة