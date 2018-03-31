النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أقدم فلّاحة" بالقطيف تكشف سر علاقة بالزراعة دامت لأكثر من 70 سنة.. وهكذا تقضي يومها

كشفت أقدم فلّاحة في القطيف "أم محمد السويكت" (85 سنة)، والتي مازالت تتمتع بالحيوية والنشاط والصحة، عن سر علاقتها بالزراعة، والتي دامت لأكثر من 70 عامًا، متأثرة في ذلك بوالدتها إذ إن حبها للزراعة بدأ منذ أن كانت طفلة في عمر السابعة من عمرها، ثم نشأ وكبر معها حتى إنها لا تستطيع الاستغناء يومًا واحدًا عن الذهاب إلى مزرعتها والعناية بها.

وذكرت "أم محمد" لبرنامج "صباح السعودية" أنها تزرع أنواعًا مختلفة من المحاصيل الزراعية كالجرجير والملوخية والبقدونس والكزبرة والنعناع والحبق.

ولفتت إلى أن أفراد عائلتها يزورونها في مزرعتها باستمرار، وفي هذا الصدد ذكر ابنها "حسين السويكت" أنهم كانوا يشاهدون والدتهم منذ طفولتهم تعمل في المزرعة التي كانت تأتيها مشيًا وتشتغل فيها من الصباح إلى الظهر، وبعد الظهر تعود للمنزل لإعداد طعام الغداء.

وأضاف: "بعد وفاة والدي -رحمه الله- وكبر أخواتي، اعتمدت عليهن في ترتيب البيت والعناية بشؤونه، وتفرغت هي لمزرعتها وشغفها، حيث أصبحت تظل في المزرعة من الصباح إلى المغرب أحيانًا".

وتابع: "لكن بعد أن كبرت في السن أصبحت تأتي إلى المزرعة من الساعة 8 صباحًا إلى 11 ظهرًا، حيث تصلي الظهر وتعود إلى المنزل".

ولا تخلو مجالس "أقدم فلاحة" من الشعر وروح الفكاهة والحكم، حيث تنصح أحفادها بأن قوة الصحة في الحركة وقلة النوم، وتحثهم على العمل في بلادنا التي يكثر فيها الخير، فيما عبر أحفاد "أم محمد" عن حبهم وفخرهم بجدتهم، سائلين الله أن يحفظها لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أقدم فلّاحة" بالقطيف تكشف سر علاقة بالزراعة دامت لأكثر من 70 سنة.. وهكذا تقضي يومها
سبق

كشفت أقدم فلّاحة في القطيف "أم محمد السويكت" (85 سنة)، والتي مازالت تتمتع بالحيوية والنشاط والصحة، عن سر علاقتها بالزراعة، والتي دامت لأكثر من 70 عامًا، متأثرة في ذلك بوالدتها إذ إن حبها للزراعة بدأ منذ أن كانت طفلة في عمر السابعة من عمرها، ثم نشأ وكبر معها حتى إنها لا تستطيع الاستغناء يومًا واحدًا عن الذهاب إلى مزرعتها والعناية بها.

وذكرت "أم محمد" لبرنامج "صباح السعودية" أنها تزرع أنواعًا مختلفة من المحاصيل الزراعية كالجرجير والملوخية والبقدونس والكزبرة والنعناع والحبق.

ولفتت إلى أن أفراد عائلتها يزورونها في مزرعتها باستمرار، وفي هذا الصدد ذكر ابنها "حسين السويكت" أنهم كانوا يشاهدون والدتهم منذ طفولتهم تعمل في المزرعة التي كانت تأتيها مشيًا وتشتغل فيها من الصباح إلى الظهر، وبعد الظهر تعود للمنزل لإعداد طعام الغداء.

وأضاف: "بعد وفاة والدي -رحمه الله- وكبر أخواتي، اعتمدت عليهن في ترتيب البيت والعناية بشؤونه، وتفرغت هي لمزرعتها وشغفها، حيث أصبحت تظل في المزرعة من الصباح إلى المغرب أحيانًا".

وتابع: "لكن بعد أن كبرت في السن أصبحت تأتي إلى المزرعة من الساعة 8 صباحًا إلى 11 ظهرًا، حيث تصلي الظهر وتعود إلى المنزل".

ولا تخلو مجالس "أقدم فلاحة" من الشعر وروح الفكاهة والحكم، حيث تنصح أحفادها بأن قوة الصحة في الحركة وقلة النوم، وتحثهم على العمل في بلادنا التي يكثر فيها الخير، فيما عبر أحفاد "أم محمد" عن حبهم وفخرهم بجدتهم، سائلين الله أن يحفظها لهم.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
11:27 PM

"أقدم فلّاحة" بالقطيف تكشف سر علاقة بالزراعة دامت لأكثر من 70 سنة.. وهكذا تقضي يومها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
452

كشفت أقدم فلّاحة في القطيف "أم محمد السويكت" (85 سنة)، والتي مازالت تتمتع بالحيوية والنشاط والصحة، عن سر علاقتها بالزراعة، والتي دامت لأكثر من 70 عامًا، متأثرة في ذلك بوالدتها إذ إن حبها للزراعة بدأ منذ أن كانت طفلة في عمر السابعة من عمرها، ثم نشأ وكبر معها حتى إنها لا تستطيع الاستغناء يومًا واحدًا عن الذهاب إلى مزرعتها والعناية بها.

وذكرت "أم محمد" لبرنامج "صباح السعودية" أنها تزرع أنواعًا مختلفة من المحاصيل الزراعية كالجرجير والملوخية والبقدونس والكزبرة والنعناع والحبق.

ولفتت إلى أن أفراد عائلتها يزورونها في مزرعتها باستمرار، وفي هذا الصدد ذكر ابنها "حسين السويكت" أنهم كانوا يشاهدون والدتهم منذ طفولتهم تعمل في المزرعة التي كانت تأتيها مشيًا وتشتغل فيها من الصباح إلى الظهر، وبعد الظهر تعود للمنزل لإعداد طعام الغداء.

وأضاف: "بعد وفاة والدي -رحمه الله- وكبر أخواتي، اعتمدت عليهن في ترتيب البيت والعناية بشؤونه، وتفرغت هي لمزرعتها وشغفها، حيث أصبحت تظل في المزرعة من الصباح إلى المغرب أحيانًا".

وتابع: "لكن بعد أن كبرت في السن أصبحت تأتي إلى المزرعة من الساعة 8 صباحًا إلى 11 ظهرًا، حيث تصلي الظهر وتعود إلى المنزل".

ولا تخلو مجالس "أقدم فلاحة" من الشعر وروح الفكاهة والحكم، حيث تنصح أحفادها بأن قوة الصحة في الحركة وقلة النوم، وتحثهم على العمل في بلادنا التي يكثر فيها الخير، فيما عبر أحفاد "أم محمد" عن حبهم وفخرهم بجدتهم، سائلين الله أن يحفظها لهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,723
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,730
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,002

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة