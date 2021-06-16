النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تصفية" و"المحافظ العقارية" تُوقّعان اتفاقية لتسويق أرض شاطئية في أكبر جزر المملكة على الساحل الشرقي

بمساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع

وقّعت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) مع شركة المحافظ العقارية، اتفاقيةً لتسويق أرض شاطئ القطيف، بمساحة قدرها 5.049.243م2، والواقعة في الجزء الجنوبي من جزيرة تاروت، أكبر جزر المملكة على ساحل الخليج العربي، والتي تتميز بتاريخها العريق الممتد لأكثر من 5 آلاف عام، وموقعها الاستراتيجي داخل مياه الخليج العربي؛ حيث تطل هذه الأرض مباشرة على واجهة بحرية رائعة، يتوسطها كورنيش الجزيرة، الذي يعد مقصد التنزه والاستجمام المفضل لكافة قاطني المدينة وما جاورها.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهود لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، في إعادة حقوق المساهمات العقارية المتعثرة، وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين.

وفي هذا السياق صرح المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن السيف بأن هذه الثقة من لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، خصوصًا في مثل هذه المساهمة الضخمة؛ هي تكليف مشرف لـ"المحافظ العقارية"، وأنها سوف تسخر خبرتها العريضة ومواردها المتنوعة في مجال التسويق والترويج العقاري، لإنجاح هذا المزاد وتحقيق أفضل العوائد، مستلهمين في ذلك هدف اللجنة "تصفية" المتمثل في إعادة حقوق المساهمات العقارية، بأفضل عائد وأسرع وقت.

وأضاف السيف أن "هذه الأرض هي فرصة استثمارية استثنائية؛ حيث يمكن اعتبارها بمثابة الفرصة الذهبية، نظرًا لمساحة أرض المساهمة الضخمة الممتدة حتى ساحل البحر، والتي تغطي أكثر من 15% من إجمالي مساحة أرض الجزيرة تقريبًا.

هذا فضلًا عن موقع الأرض المتميز؛ حيث يطل الضلع الجنوبي على الواجهة البحرية والكورنيش، أما الضلع الشمالي فيرتبط بطريق الرياض، شريان الجزيرة الأهم، والذي يربطها بمدينة القطيف وبقية المناطق؛ بينما يجاور الضلع الشرقي، مجموعة من المخططات السكنية، وجزيرة دارين العريقة، وأما الضلع الغربي فيطل مباشرة على الخليج العربي".

ومن جهة أخرى يرى السيف، أنه وفقًا لمجموعة من المعطيات والمؤشرات، وبيانات مسح السوق العقاري، فإن هذه الأرض ستحظى باهتمام بالغ، من قِبَل كبار العقاريين والمطورين، ومديري المحافظ الاستثمارية، نظرًا لانطباق المعادلة العقارية البسيطة المفضلة لدى المستثمرين، فالمعطيات تشير إلى زيادة مطردة في معدلات الطلب، في ظل شح شديد في المعروض؛ مما ينتج عنه، ظهور فرص استثمارية واعدة، يحرص على اقتناصها نخبة من المستثمرين وقادة السوق العقاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تصفية" و"المحافظ العقارية" تُوقّعان اتفاقية لتسويق أرض شاطئية في أكبر جزر المملكة على الساحل الشرقي
سبق

وقّعت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) مع شركة المحافظ العقارية، اتفاقيةً لتسويق أرض شاطئ القطيف، بمساحة قدرها 5.049.243م2، والواقعة في الجزء الجنوبي من جزيرة تاروت، أكبر جزر المملكة على ساحل الخليج العربي، والتي تتميز بتاريخها العريق الممتد لأكثر من 5 آلاف عام، وموقعها الاستراتيجي داخل مياه الخليج العربي؛ حيث تطل هذه الأرض مباشرة على واجهة بحرية رائعة، يتوسطها كورنيش الجزيرة، الذي يعد مقصد التنزه والاستجمام المفضل لكافة قاطني المدينة وما جاورها.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهود لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، في إعادة حقوق المساهمات العقارية المتعثرة، وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين.

وفي هذا السياق صرح المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن السيف بأن هذه الثقة من لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، خصوصًا في مثل هذه المساهمة الضخمة؛ هي تكليف مشرف لـ"المحافظ العقارية"، وأنها سوف تسخر خبرتها العريضة ومواردها المتنوعة في مجال التسويق والترويج العقاري، لإنجاح هذا المزاد وتحقيق أفضل العوائد، مستلهمين في ذلك هدف اللجنة "تصفية" المتمثل في إعادة حقوق المساهمات العقارية، بأفضل عائد وأسرع وقت.

وأضاف السيف أن "هذه الأرض هي فرصة استثمارية استثنائية؛ حيث يمكن اعتبارها بمثابة الفرصة الذهبية، نظرًا لمساحة أرض المساهمة الضخمة الممتدة حتى ساحل البحر، والتي تغطي أكثر من 15% من إجمالي مساحة أرض الجزيرة تقريبًا.

هذا فضلًا عن موقع الأرض المتميز؛ حيث يطل الضلع الجنوبي على الواجهة البحرية والكورنيش، أما الضلع الشمالي فيرتبط بطريق الرياض، شريان الجزيرة الأهم، والذي يربطها بمدينة القطيف وبقية المناطق؛ بينما يجاور الضلع الشرقي، مجموعة من المخططات السكنية، وجزيرة دارين العريقة، وأما الضلع الغربي فيطل مباشرة على الخليج العربي".

ومن جهة أخرى يرى السيف، أنه وفقًا لمجموعة من المعطيات والمؤشرات، وبيانات مسح السوق العقاري، فإن هذه الأرض ستحظى باهتمام بالغ، من قِبَل كبار العقاريين والمطورين، ومديري المحافظ الاستثمارية، نظرًا لانطباق المعادلة العقارية البسيطة المفضلة لدى المستثمرين، فالمعطيات تشير إلى زيادة مطردة في معدلات الطلب، في ظل شح شديد في المعروض؛ مما ينتج عنه، ظهور فرص استثمارية واعدة، يحرص على اقتناصها نخبة من المستثمرين وقادة السوق العقاري.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
01:16 PM

"تصفية" و"المحافظ العقارية" تُوقّعان اتفاقية لتسويق أرض شاطئية في أكبر جزر المملكة على الساحل الشرقي

بمساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,042

وقّعت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) مع شركة المحافظ العقارية، اتفاقيةً لتسويق أرض شاطئ القطيف، بمساحة قدرها 5.049.243م2، والواقعة في الجزء الجنوبي من جزيرة تاروت، أكبر جزر المملكة على ساحل الخليج العربي، والتي تتميز بتاريخها العريق الممتد لأكثر من 5 آلاف عام، وموقعها الاستراتيجي داخل مياه الخليج العربي؛ حيث تطل هذه الأرض مباشرة على واجهة بحرية رائعة، يتوسطها كورنيش الجزيرة، الذي يعد مقصد التنزه والاستجمام المفضل لكافة قاطني المدينة وما جاورها.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهود لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، في إعادة حقوق المساهمات العقارية المتعثرة، وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين.

وفي هذا السياق صرح المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن السيف بأن هذه الثقة من لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، خصوصًا في مثل هذه المساهمة الضخمة؛ هي تكليف مشرف لـ"المحافظ العقارية"، وأنها سوف تسخر خبرتها العريضة ومواردها المتنوعة في مجال التسويق والترويج العقاري، لإنجاح هذا المزاد وتحقيق أفضل العوائد، مستلهمين في ذلك هدف اللجنة "تصفية" المتمثل في إعادة حقوق المساهمات العقارية، بأفضل عائد وأسرع وقت.

وأضاف السيف أن "هذه الأرض هي فرصة استثمارية استثنائية؛ حيث يمكن اعتبارها بمثابة الفرصة الذهبية، نظرًا لمساحة أرض المساهمة الضخمة الممتدة حتى ساحل البحر، والتي تغطي أكثر من 15% من إجمالي مساحة أرض الجزيرة تقريبًا.

هذا فضلًا عن موقع الأرض المتميز؛ حيث يطل الضلع الجنوبي على الواجهة البحرية والكورنيش، أما الضلع الشمالي فيرتبط بطريق الرياض، شريان الجزيرة الأهم، والذي يربطها بمدينة القطيف وبقية المناطق؛ بينما يجاور الضلع الشرقي، مجموعة من المخططات السكنية، وجزيرة دارين العريقة، وأما الضلع الغربي فيطل مباشرة على الخليج العربي".

ومن جهة أخرى يرى السيف، أنه وفقًا لمجموعة من المعطيات والمؤشرات، وبيانات مسح السوق العقاري، فإن هذه الأرض ستحظى باهتمام بالغ، من قِبَل كبار العقاريين والمطورين، ومديري المحافظ الاستثمارية، نظرًا لانطباق المعادلة العقارية البسيطة المفضلة لدى المستثمرين، فالمعطيات تشير إلى زيادة مطردة في معدلات الطلب، في ظل شح شديد في المعروض؛ مما ينتج عنه، ظهور فرص استثمارية واعدة، يحرص على اقتناصها نخبة من المستثمرين وقادة السوق العقاري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,106
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,212
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,817

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة