النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأسلحة الإضافية للسعودية .. "فيتو ترامب" يُفشل مساعي "الشيوخ الأمريكي"

قال: قطع هذه المبيعات يقوّض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضرّ بتنافسيتها

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، في تجاوز حق النقض "فيتو" الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب؛ ضدّ تشريع صادق عليه الكونجرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية.

وفي أول جولة من ثلاث جولات منفصلة لتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس مرات عدة، لم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاج إليها لتجاوز حق النقض، وصوّت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 53 لمصلحة تجاوز حق النقض، بينما امتنع 15 عضواً عن التصويت.

وكان التصويت مشابهاً في الجولتين التاليتين لتجاوز حق النقض الذي استخدمه "ترامب"؛ أيضاً ضدّ تشريع يمنع مبيعات أسلحة إضافية للسعودية والإمارات ودول أخرى.

وفي مايو، قالت إدارة "ترامب" إنها ستمضي قدماً في صفقة أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار، متجاوزة مراجعة الكونجرس، فيما يقول "ترامب"؛ إن قطع مبيعات السلاح للسعودية سيقوّض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضر بقدرتها التنافسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأسلحة الإضافية للسعودية .. "فيتو ترامب" يُفشل مساعي "الشيوخ الأمريكي"
سبق

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، في تجاوز حق النقض "فيتو" الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب؛ ضدّ تشريع صادق عليه الكونجرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية.

وفي أول جولة من ثلاث جولات منفصلة لتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس مرات عدة، لم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاج إليها لتجاوز حق النقض، وصوّت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 53 لمصلحة تجاوز حق النقض، بينما امتنع 15 عضواً عن التصويت.

وكان التصويت مشابهاً في الجولتين التاليتين لتجاوز حق النقض الذي استخدمه "ترامب"؛ أيضاً ضدّ تشريع يمنع مبيعات أسلحة إضافية للسعودية والإمارات ودول أخرى.

وفي مايو، قالت إدارة "ترامب" إنها ستمضي قدماً في صفقة أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار، متجاوزة مراجعة الكونجرس، فيما يقول "ترامب"؛ إن قطع مبيعات السلاح للسعودية سيقوّض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضر بقدرتها التنافسية.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
11:35 AM

الأسلحة الإضافية للسعودية .. "فيتو ترامب" يُفشل مساعي "الشيوخ الأمريكي"

قال: قطع هذه المبيعات يقوّض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضرّ بتنافسيتها

A A A
محمد البقمي - الرياض
0
4,015

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، في تجاوز حق النقض "فيتو" الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب؛ ضدّ تشريع صادق عليه الكونجرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية.

وفي أول جولة من ثلاث جولات منفصلة لتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس مرات عدة، لم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاج إليها لتجاوز حق النقض، وصوّت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 53 لمصلحة تجاوز حق النقض، بينما امتنع 15 عضواً عن التصويت.

وكان التصويت مشابهاً في الجولتين التاليتين لتجاوز حق النقض الذي استخدمه "ترامب"؛ أيضاً ضدّ تشريع يمنع مبيعات أسلحة إضافية للسعودية والإمارات ودول أخرى.

وفي مايو، قالت إدارة "ترامب" إنها ستمضي قدماً في صفقة أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار، متجاوزة مراجعة الكونجرس، فيما يقول "ترامب"؛ إن قطع مبيعات السلاح للسعودية سيقوّض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضر بقدرتها التنافسية.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,307
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,402
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,380
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,224

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة