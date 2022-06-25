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لقطات عفوية مع ولي العهد .. حب وإعجاب ترسمه الصور على كورنيش جدة

آلاف التغريدات نثرها مواطنون ومقيمون في وسم مثل بساطة "محمد بن سلمان"

ترجم عدد من المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال صور عفوية جمعتهم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته -حفظه الله- كورنيش جدة، عن مدى حبهم وإعجابهم بولي العهد وبإنجازاته العظيمة وطموحاته التي وصلت عنان السماء.

وشهدت منصة "تويتر" صوراً عفوية ظهر فيها ولي العهد -حفظه الله- برفقة المواطنين والمقيمين خلال زيارته كورنيش جدة، لتترجم عن مدى الحب والإعجاب بطموحاته وبإنجازاته الكبيرة، فضلاً عن عمق الترابط بين القيادة والشعب وتبادل المحبة.

وعبّر المغرّدون تحت وسم: "#محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة" الذي ازدحم بآلاف التغريدات عن إعجابهم ببساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتداولوا صوراً جمعتهم بولي العهد خلال زيارته كورنيش جدة، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار.

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لقطات عفوية مع ولي العهد .. حب وإعجاب ترسمه الصور على كورنيش جدة
سبق

ترجم عدد من المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال صور عفوية جمعتهم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته -حفظه الله- كورنيش جدة، عن مدى حبهم وإعجابهم بولي العهد وبإنجازاته العظيمة وطموحاته التي وصلت عنان السماء.

وشهدت منصة "تويتر" صوراً عفوية ظهر فيها ولي العهد -حفظه الله- برفقة المواطنين والمقيمين خلال زيارته كورنيش جدة، لتترجم عن مدى الحب والإعجاب بطموحاته وبإنجازاته الكبيرة، فضلاً عن عمق الترابط بين القيادة والشعب وتبادل المحبة.

وعبّر المغرّدون تحت وسم: "#محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة" الذي ازدحم بآلاف التغريدات عن إعجابهم ببساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتداولوا صوراً جمعتهم بولي العهد خلال زيارته كورنيش جدة، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
01:14 PM

لقطات عفوية مع ولي العهد .. حب وإعجاب ترسمه الصور على كورنيش جدة

آلاف التغريدات نثرها مواطنون ومقيمون في وسم مثل بساطة "محمد بن سلمان"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
27
40,989

ترجم عدد من المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال صور عفوية جمعتهم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته -حفظه الله- كورنيش جدة، عن مدى حبهم وإعجابهم بولي العهد وبإنجازاته العظيمة وطموحاته التي وصلت عنان السماء.

وشهدت منصة "تويتر" صوراً عفوية ظهر فيها ولي العهد -حفظه الله- برفقة المواطنين والمقيمين خلال زيارته كورنيش جدة، لتترجم عن مدى الحب والإعجاب بطموحاته وبإنجازاته الكبيرة، فضلاً عن عمق الترابط بين القيادة والشعب وتبادل المحبة.

وعبّر المغرّدون تحت وسم: "#محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة" الذي ازدحم بآلاف التغريدات عن إعجابهم ببساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتداولوا صوراً جمعتهم بولي العهد خلال زيارته كورنيش جدة، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار.

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