النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حادث تصادم يغلق طريق السودة .. ومطالبات بسرعة إكمال ازدواجيته

الطريق شهد عدة حوادث خلال الأيام الماضية

لايزال طريق السودة يشكل خطرًا كبيرًا على أرواح مرتاديه بسبب عدم ازدواجية أجزاء منه وتعثر المشروع لسنوات مما يعد أيضًا أحد معوقات السياحة في تلك الوجهة التي تشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار والسياح الذين يتوافدون على المنطقة من كل أرجاء المملكة في مثل هذه الأيام من كل عام.

"سبق" رصدت حادث تصادم بين مركبتين وجهًا لوجه صباح اليوم، ما تسبب في عرقلة حركة السير وارتكاب عددٍ من قائدي المركبات لمخالفات منها السير في الاتجاه المعاكس، معرضين أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.

وباشر عددٌ من الجهات المعنية الحادث، بينها الشرطة والدفاع المدني.

وكان الطريق نفسه شهد خلال الأيام الماضية حوادث عدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حادث تصادم يغلق طريق السودة .. ومطالبات بسرعة إكمال ازدواجيته
سبق

لايزال طريق السودة يشكل خطرًا كبيرًا على أرواح مرتاديه بسبب عدم ازدواجية أجزاء منه وتعثر المشروع لسنوات مما يعد أيضًا أحد معوقات السياحة في تلك الوجهة التي تشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار والسياح الذين يتوافدون على المنطقة من كل أرجاء المملكة في مثل هذه الأيام من كل عام.

"سبق" رصدت حادث تصادم بين مركبتين وجهًا لوجه صباح اليوم، ما تسبب في عرقلة حركة السير وارتكاب عددٍ من قائدي المركبات لمخالفات منها السير في الاتجاه المعاكس، معرضين أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.

وباشر عددٌ من الجهات المعنية الحادث، بينها الشرطة والدفاع المدني.

وكان الطريق نفسه شهد خلال الأيام الماضية حوادث عدة.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
11:57 PM

حادث تصادم يغلق طريق السودة .. ومطالبات بسرعة إكمال ازدواجيته

الطريق شهد عدة حوادث خلال الأيام الماضية

A A A
محمد طيران - عسير
3
4,282

لايزال طريق السودة يشكل خطرًا كبيرًا على أرواح مرتاديه بسبب عدم ازدواجية أجزاء منه وتعثر المشروع لسنوات مما يعد أيضًا أحد معوقات السياحة في تلك الوجهة التي تشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار والسياح الذين يتوافدون على المنطقة من كل أرجاء المملكة في مثل هذه الأيام من كل عام.

"سبق" رصدت حادث تصادم بين مركبتين وجهًا لوجه صباح اليوم، ما تسبب في عرقلة حركة السير وارتكاب عددٍ من قائدي المركبات لمخالفات منها السير في الاتجاه المعاكس، معرضين أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.

وباشر عددٌ من الجهات المعنية الحادث، بينها الشرطة والدفاع المدني.

وكان الطريق نفسه شهد خلال الأيام الماضية حوادث عدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,522
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,048

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة