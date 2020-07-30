حادث تصادم يغلق طريق السودة .. ومطالبات بسرعة إكمال ازدواجيته

الطريق شهد عدة حوادث خلال الأيام الماضية

لايزال طريق السودة يشكل خطرًا كبيرًا على أرواح مرتاديه بسبب عدم ازدواجية أجزاء منه وتعثر المشروع لسنوات مما يعد أيضًا أحد معوقات السياحة في تلك الوجهة التي تشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار والسياح الذين يتوافدون على المنطقة من كل أرجاء المملكة في مثل هذه الأيام من كل عام.



"سبق" رصدت حادث تصادم بين مركبتين وجهًا لوجه صباح اليوم، ما تسبب في عرقلة حركة السير وارتكاب عددٍ من قائدي المركبات لمخالفات منها السير في الاتجاه المعاكس، معرضين أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.



وباشر عددٌ من الجهات المعنية الحادث، بينها الشرطة والدفاع المدني.



وكان الطريق نفسه شهد خلال الأيام الماضية حوادث عدة.