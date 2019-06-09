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"فارس زمانه" والقصيدة ترند.. "الفيصل" يسطر المجد بـ"سلمان العروبة والإسلام"

حصد بها الإعجاب.. يقول: "ما همنـي جاهٍ ولا همني مال.. ما همني إلا رفعة الراس بأفعال"

سطر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "سلمان العروبة والإسلام"، تصدّرت ترند السعودية بهاشتاق وسم #سلمان_العروبه_والاسلام.

وقال "الفيصل" في قصيدته:

ما همني جاهٍ ولا همني مال

ما همني إلا رفعة الراس بأفعال

أخدم بها ديني وداري وعمّي

اللي حشمني بالكرامة والإقبال

"سلمان العروبة والإسلام"

شيخ على ظهر النواميس خيّال

فارس زمانه والدّول تستهيبه

العز مسراحه والامجاد مقيال

ماني بأوصف عمّي بوصف غيره

لي صفّوا الحكام يُزمي "بالامثال"

لي حق اماري به وهو سابع الملك

وأوي والله من رجاجيل يا رجال

جدّي وابوي وخمسة اعمامي ملوك

وراي "ما فخز بالنّوادر والابطال"

يُذكر أن قصيدة "الفيصل" الجديدة لاقت انتشارًا واسعًا بين أوساط الشعراء والمتابعين، وحازت إعجابهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

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"فارس زمانه" والقصيدة ترند.. "الفيصل" يسطر المجد بـ"سلمان العروبة والإسلام"
سبق

سطر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "سلمان العروبة والإسلام"، تصدّرت ترند السعودية بهاشتاق وسم #سلمان_العروبه_والاسلام.

وقال "الفيصل" في قصيدته:

ما همني جاهٍ ولا همني مال

ما همني إلا رفعة الراس بأفعال

أخدم بها ديني وداري وعمّي

اللي حشمني بالكرامة والإقبال

"سلمان العروبة والإسلام"

شيخ على ظهر النواميس خيّال

فارس زمانه والدّول تستهيبه

العز مسراحه والامجاد مقيال

ماني بأوصف عمّي بوصف غيره

لي صفّوا الحكام يُزمي "بالامثال"

لي حق اماري به وهو سابع الملك

وأوي والله من رجاجيل يا رجال

جدّي وابوي وخمسة اعمامي ملوك

وراي "ما فخز بالنّوادر والابطال"

يُذكر أن قصيدة "الفيصل" الجديدة لاقت انتشارًا واسعًا بين أوساط الشعراء والمتابعين، وحازت إعجابهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
08:54 AM

"فارس زمانه" والقصيدة ترند.. "الفيصل" يسطر المجد بـ"سلمان العروبة والإسلام"

حصد بها الإعجاب.. يقول: "ما همنـي جاهٍ ولا همني مال.. ما همني إلا رفعة الراس بأفعال"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
4,990

سطر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "سلمان العروبة والإسلام"، تصدّرت ترند السعودية بهاشتاق وسم #سلمان_العروبه_والاسلام.

وقال "الفيصل" في قصيدته:

ما همني جاهٍ ولا همني مال

ما همني إلا رفعة الراس بأفعال

أخدم بها ديني وداري وعمّي

اللي حشمني بالكرامة والإقبال

"سلمان العروبة والإسلام"

شيخ على ظهر النواميس خيّال

فارس زمانه والدّول تستهيبه

العز مسراحه والامجاد مقيال

ماني بأوصف عمّي بوصف غيره

لي صفّوا الحكام يُزمي "بالامثال"

لي حق اماري به وهو سابع الملك

وأوي والله من رجاجيل يا رجال

جدّي وابوي وخمسة اعمامي ملوك

وراي "ما فخز بالنّوادر والابطال"

يُذكر أن قصيدة "الفيصل" الجديدة لاقت انتشارًا واسعًا بين أوساط الشعراء والمتابعين، وحازت إعجابهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

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