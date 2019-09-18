اللاعبون السعوديون ينضمون لبرنامج الابتعاث في إسبانيا

تشرف عليه هيئة الرياضة ويهدف لتنمية المواهب

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء؛ وصول دفعة من اللاعبين المنضمين لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، والذي تشرف عليه الهيئة، إلى مدينة سالو شمال شرقي إسبانيا، وذلك لبداية البرنامج الذي تم الإعلان عن تفاصيله نهاية شهر يونيو الماضي بمدينة جدّة عبر مؤتمر صحفي عقده الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، وضمّت قائمة اللاعبين المنضمين للبرنامج، والذين ينتظر أن يكتمل وصولهم بشكل كامل نهاية الأسبوع القادم؛ كلًّا من:

حراس المرمى: عبد الرحمن الشمري (النصر)، عبد الرحمن البوق (الأنصار)، محمد الدوسري (الشباب)، نواف العقيدي (النصر).

خط الدفاع: عادل هزازي (الفيصلي)، محمد الناصر (الهلال)، علي دقرشاوي (دوري المدارس)، مهند الشنقيطي (الاتحاد)، أصيل عابد (الاتحاد)، حازم الزهراني (الاتحاد)، وليد الأحمد (الهلال)، ضاري العنزي (النصر).

خط الوسط: عبدالعزيز الضويحي (الاتحاد)، حمد الغامدي (الاتحاد)، عمر داخل (الاتحاد)، مهند أبو ريزة (الفيصلي)، عبدالإله الشمري (الشباب)، علي مجرشي (الشباب)، فراس الغامدي (الأهلي)، سالم السليم (الهلال)، منصور البيشي (الهلال)، محمد منصور (الهلال)، نواف شراحيلي (الهلال).

خط الهجوم: عبدالعزيز الشهراني (الشباب)، صافي الزقرتي (الأهلي)، عبدالمجيد الزهراني (الاتحاد)، يحيى النجعي (النصر)، حسن السليس (الترجي)، عمرو مير عالم.

ويتضمن البرنامج الذي سيقام في مركز Complex Esportiu Futbol: إتاحة الفرصة للاعبين الملتحقين بالبرنامج للانتقال على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي إلى الأندية الأوروبية أو العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين؛ لنقل الخبرات التي اكتسبوها أثناء فترة البرنامج، وطبقًا لبرنامج المشروع سيشارك اللاعبون المختارون في 40 مباراة على الأقل بالموسم أمام فرق من مختلف الدرجات، في إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

