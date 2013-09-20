وكانت أنباء الإقالة قد سرت في الوسط الإعلامي بعد خسارة النصر أمس أمام الاتحاد 3/1 في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر قبل قليل .

بعد ثلاثية الاتحاد أمس .. النصر يقيل مدربه اليوم أحمد سرور سبق 2021-09-19 قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر قبل قليل . وكانت أنباء الإقالة قد سرت في الوسط الإعلامي بعد خسارة النصر أمس أمام الاتحاد 3/1 في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 06:28 PM

بعد ثلاثية الاتحاد أمس .. النصر يقيل مدربه اليوم





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قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر قبل قليل .

وكانت أنباء الإقالة قد سرت في الوسط الإعلامي بعد خسارة النصر أمس أمام الاتحاد 3/1 في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .