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بعد ثلاثية الاتحاد أمس .. النصر يقيل مدربه اليوم

قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر قبل قليل .

وكانت أنباء الإقالة قد سرت في الوسط الإعلامي بعد خسارة النصر أمس أمام الاتحاد 3/1 في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد ثلاثية الاتحاد أمس .. النصر يقيل مدربه اليوم
سبق

قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر قبل قليل .

وكانت أنباء الإقالة قد سرت في الوسط الإعلامي بعد خسارة النصر أمس أمام الاتحاد 3/1 في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
06:28 PM

بعد ثلاثية الاتحاد أمس .. النصر يقيل مدربه اليوم

A A A
أحمد سرور - الرياض
24
14,505

قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر قبل قليل .

وكانت أنباء الإقالة قد سرت في الوسط الإعلامي بعد خسارة النصر أمس أمام الاتحاد 3/1 في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

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